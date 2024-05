Uma nova linha do transporte coletivo vai começar a operar em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a partir desta segunda-feira (06). De acordo com a prefeitura, o objetivo é prestar melhor atendimento para moradores da região de Santa Tereza e Jardim Q. Sonho.

A nova linha de ônibus é a 155 – PIT / Santa Tereza / Q. Sonho. Conforme detalhes da Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito (Semutt), a nova linha está programada para realizar 40 viagens em dias úteis e 22 viagens aos sábados.

Confira a tabela e o mapa que mostra as principais vias atendidas pela linha:

