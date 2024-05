Enviado do Paraná para ajudar a localizar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 29 pessoas em dois dias de trabalho. A aeronave foi enviada ao estado no dia 01 de maio, mas só conseguiu chegar aos locais afetados na tarde da última sexta-feira (03), devido ao mau tempo na região.

LEIA MAIS – Paraná tem campanha para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul. Como ajudar?

A equipe de resgate da PRF está operando na região dos municípios de Canoas e Eldorado do Sul, retirando pessoas ilhadas em áreas alagadas, onde não é possível a chegada de outros equipamentos de resgate. Como nesses locais não existe espaço para pouso do helicóptero, é necessário fazer a retirada das vítimas com técnica de içamento (McGuire) ou deixando a aeronave “pairando baixo”.

Vídeo: Divulgação/PRF

No sábado (04), chegaram outras duas aeronaves no Rio Grande do Sul, deslocadas de outros estados e ampliando o número de resgates. Ao todo, as três aeronaves já resgataram 57 pessoas. Dentre as vítimas das enchentes estão idosos, gestantes, crianças e bebês.

PRF arrecada alimentos e doações para o Rio Grande do Sul

A PRF também está recebendo, em qualquer unidade no Paraná, doações para as vítimas das enchentes. Estão sendo solicitadas a doação de água potável, alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal e de limpeza.

PR envia alimentos para crianças internadas no RS

Na manhã deste domingo (05) uma aeronave da Casa Militar do Governo do Paraná decolou do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, para entregar oito bolsas de nutrição parental (NPT) – uma alimentação especial em formato de soro, para serem utilizadas em três crianças que estão internadas em hospitais de Santa Maria e Santiago, no Rio Grande do Sul.

Avião do Governo do Paraná chega em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com doações. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A operação emergencial foi necessária porque o laboratório gaúcho que fornece o suplemento aos hospitais teve as instalações comprometidas pelas chuvas intensas que atingem o estado.

Nesta segunda-feira (06), o Paraná enviará quatro caminhões e duas carretas com colchões, kits dormitório, água e alimentos para atender a população do Rio Grande do Sul. Iniciada na última quinta-feira (02), a campanha de arrecadação segue até quarta (08).

São arrecadados alimentos, água, itens de higiene e limpeza. A população pode fazer a entrega nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar e brigadas comunitárias em todo o Paraná.

