A sorte sorriu para dezenas de apostadores de Curitiba! Ao todo, 87 apostas feitas na capital paranaense ficaram a apenas uma dezena de distância do prêmio principal da Mega-Sena 2720 milionária, sorteada na noite de sábado (04). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio de R$ 28 milhões acumulou e já estimado em R$ 37 milhões para o próximo sorteio.

Resultado da Mega Sena 2720:

43, 15, 42, 16, 23 e 08

As 86 apostas simples e um bolão de Curitiba ganharam prêmios por terem feito cinco acertos na Mega-Sena. Veja detalhamento abaixo e saiba quanto cada apostador vai receber.

Mega-Sena Concurso 2720

Apostas de Curitiba ganhadoras com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR ATALIBA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR ATALIBA LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR CASA LOTÉRICA MATEUS LEME 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR CASA LOTÉRICA MATEUS LEME 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

CASSINO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR CASTRO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR CASTRO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR FELICITA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR GABRIEL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR ITALIA LOTERIAS 6 Não Bolão 6 R$1.878,48 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS ANCHIETA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS DA SORTE LTDA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS GP 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS MAESTRO LTDA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS MODELO 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS SANTA FE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS TIO PATINHAS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS TUPI 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS VENEZA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERIAS XAXIM 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA OFICINAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA OFICINAS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR MEGA SORTE 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR PEFESA 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR REI DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR REI DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR RM LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$1.878,49 CURITIBA/PR

SKANDALUS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.878,49

Como apostar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Para jogar é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, curta R$ 5.

