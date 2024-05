Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (05)

Falecimentos em Curitiba. Obituário deste domingo (5).

AECIO RODRIGUES DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: ADOLFO RODRIGUES DE SOUZA e DOMINGAS RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 5 de maio de 2024.

ANA IUBEL, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO IUBEL e HELENA IUBEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 5 de maio de 2024 às 10:00h.

ANA ROSA VIDAL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VIDAL. Filiação: MALAQUIAS RIBEIRO DOS SANTOS e FLORIPA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 5 de maio de 2024.

APARICIO BATISTA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSANA GASPAR CORREIA DA SILVA. Filiação: BENJAMIN FRANCISCO DA SILVA e TEODOMIRA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 5 de maio de 2024 às 14:00h.

ASCENDINO ROBERTO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAQUIM ROBERTO e BERNARDINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 5 de maio de 2024 às 15:30h.

ASILE MORAIS DO ROSARIO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DEORAND DO ROSARIO. Filiação: ARAGO MORAES e ESTHER SIMOES MORAES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 4 de maio de 2024.

CAROLYNE LAYSA DE ALMEIDA HORNY, 23 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: PABLO ANDRE HORNY e VALDIRENE PADILHA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 5 de maio de 2024.

CATARINA DA SILVA ROCHA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FERNANDO DA SILVA e CARMOSINA LAUTERIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 5 de maio de 2024 às 13:00h.

CECILIA KERUK, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO ALTAMIR KERUK. Filiação: JOAO CZELUSNIAK e EMILIA CZELUSNIAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 5 de maio de 2024 às 11:00h.

CECILIA WICHICOWISKI FERREIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMUNDO FERREIRA. Filiação: WENCESLAU WICHICOWISKI e ANTONIA KUCHINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

DEOMIRA VALENTE BOT, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMINDO INERIO BOT. Filiação: JOSE VALENTE e ANGELA MION. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 5 de maio de 2024 às 10:00h.

EDSON ANTONIO FUQUEZ ALVES, 55 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: TEREZA IVACHCO. Filiação: ALCIDES ALVES e ALZIRA FUQUEZ ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 5 de maio de 2024 às 10:30h.

EDSON JOSE CHYBIOR, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA BERNADETE GABARDO CHYBIOR. Filiação: ZDZISLAF CHYBIOR e MARIA STANISLAVA CHYBIOR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 5 de maio de 2024 às 16:00h.

FABIO AUGUSTO BUTKOSKI, 79 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA JOSE BUTKOSKI. Filiação: LEONARDO BUTKOSKI e ROSA VIDAL BUTKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 5 de maio de 2024 às 11:00h.

GETRO DE BARROS FREIRE, 81 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Cônjuge: CLEIDE DAS DORES RIBEIRO FREIRE. Filiação: JOSE HONORIO FREIRE e CALCEDONIA DE BARROS FREIRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de maio de 2024.

HELIETE GUEIROS HOSTERT, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO JOAO HOSTERT. Filiação: HERCULANO DA SILVA GUEIROS e CLOTILDE DA SILVA GUEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 5 de maio de 2024 às 10:00h.

IONAR SILVA SERAFIM, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDILBERTO SERAFIM. Filiação: PEDRO SILVA e MARIA CASTANHEIRO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

JAIR VIEIRA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE VIEIRA DOS SANTOS e ALICE GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de maio de 2024 às 11:00h.

JANETE MOREIRA DE FARIAS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DE FARIAS. Filiação: ADAILDO ALVES MOREIRA e MARIA DE FARIAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, domingo, 5 de maio de 2024.

JESUS GOBBI, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: APARECIDA CONSONI GABBI. Filiação: JOSE GOBBI e BRUNA GIL DE LA MORENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 12:00h.

JHANAINNA SILVA PEREIRA JEZZINI, 49 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JORGE ADENAN AHMAED JEZZINI. Filiação: NESTOR GEBRAM PEREIRA e CILENE MARIA SILVA PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 5 de maio de 2024 às 13:00h.

JOAO LOPES VIEIRA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZULMARA PRESTES DE MORAES VIEIRA. Filiação: JOSE LOPES VIEIRA e CECILIA GUEBER VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de maio de 2024 às 14:00h.

JOSE DE PAULA DINIZ, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARIA MADALENA DA SILVA. Filiação: JOSE BENEDITO DINIZ e ISAURA DE MELO DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 7 de maio de 2024.

JOSE ROVEL BARBOSA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: DALILA ROVEL BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 5 de maio de 2024 às 14:00h.

JOSUEL MENDES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOVINO MENDES DOS SANTOS e DINORA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 5 de maio de 2024.

JULIO VALTER KURTA, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NELZA KURTA. Filiação: PROCOPIO KURTA e LIDIA SALACHEKURTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 5 de maio de 2024 às 14:30h.

LEONI BASSO CORREIA, 78 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: ANTONIO TOALDO CORREIA. Filiação: FREDERICO BASSO e VITORIA MANOSSO BASSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 5 de maio de 2024 às 16:30h.

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ BARBOSA DA SILVA e ELAIDE MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

LUZINETE NEVES FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENISIO FERREIRA DA SILVA. Filiação: LUIZ ANTONIO DAS NEVES e JOSEFA MARIA DAS NEVES. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES – MACEIÓ -AL, domingo, 5 de maio de 2024.

MARCO ANTONIO FAGUNDES AMORIM, 65 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IRANI FAGUNDES AMORIM. Filiação: ONDINA FAGUNDES AMORIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

MARCOS AURELIO LESSA, 49 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: MONICA REGINA ROGESKI. Filiação: NILTON LESSA e ADELIA MARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 5 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA IZABEL PIERIN, 75 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: MANOEL PEDRO HEY PACHECO. Filiação: JOAO PIERIN e IOLANDA HIRT PIERIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de maio de 2024 às 12:30h.

MARIA LUIZA DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE EVARISTO DE SOUZA e MARIA DE SOUZA E SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de maio de 2024 às 15:00h.

MARIA TEREZINHA RODRIGUES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DA LUZ RODRIGUES. Filiação: LUIZ ANDRE DOS SANTOS e ANISIA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

MARINO JOSE VIEIRA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CATIA REGINA PIVATTO. Filiação: GILDO VIEIRA e LAURA BELINO VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 5 de maio de 2024 às 11:00h.

MARLY PEREIRA NOGUEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS ROCHA NOGUEIRA. Filiação: CAIO GRACCHO PEREIRA e MARINA BRASIL PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

MAURO INDIO RAMOS, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ESDRA DE LOURDES LOURES RAMOS. Filiação: HERMINIO VENTURA RAMOS e FRANCISCA DE MELO RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de maio de 2024 às 12:30h.

MILTO JOSE DE ABREU, 42 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) RETROESCAVADEIRA. Filiação: ENIO JOSE DE ABREU e ODETE DE ABREU. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, domingo, 5 de maio de 2024 às 09:00h.

NATALINA ALVES DE MORAES NORONHA, 70 ano(s). Cônjuge: JOSE NORONHA. Filiação: CASTORINA ALVES DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL MATINHOS, domingo, 5 de maio de 2024 às 08:00h.

NEIVA DOS SANTOS GUIMARAES MADRUGA, 43 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: FELIPE FERREIRA LOPES. Filiação: NEY BASTOS MOREIRA GUIMARAES e CLAUDIA BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

OLIBIA RIBEIRO DA CRUZ, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIDIO CORDEIRO DA CRUZ. Filiação: PEDRO ALVES RIBEIRO e DEJANIRA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO JAGUATIRICA, domingo, 5 de maio de 2024 às 16:00h.

PEDRO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: VICENCIA PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE CIPRIANO DOS SANTOS e GUIOMAR MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de maio de 2024 às 16:00h.

ROSELEI APARECIDA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NAO INFORMADO e AUGUSTA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

ROSI MARIA ZENI NETZEL, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO NETZEL. Filiação: JOSE ZENI e THEREZA MARIA BERTINATO ZENI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

ROSI MARLENE IVANKIO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO IVANKIO. Filiação: RICARDO PROPHETA DOS SANTOS e THEREZA GERALDINA BRINDAROLI DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

ROSI TERESINHA RAVAGLIO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTO RAVAGLIO. Filiação: DOMINGOS LAZZAROTTO e ANA MARIA MATIA LAZZAROTTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 5 de maio de 2024 às 11:30h.

SERGIO LUIZ FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ROSELI MARTINS MARQUES. Filiação: VALDOMIRO FERREIRA e APARECIDA MANOEL FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 5 de maio de 2024 às 11:00h.

TARGO DO PILAR ALVES DE MENDONCA MEROS, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JUCIMAR PRATES DA SILVA MEROS. Filiação: JOSE ALVES DE MENDONCA e ADY ROMARIA DE MENDONCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

TEREZA NOGUEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WANDERLEY ANTONIO NOGUEIRA. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e EMILIA WENDLER SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de maio de 2024 às 13:00h.

VALDIRENE ROCHA, 53 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE ROCHA e TEREZINHA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 5 de maio de 2024 às 17:00h.

VALMIR RAFAEL DO COUTO, 57 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: VARDIL DO COUTO e JULIA SIQUEIRA DO COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 5 de maio de 2024 às 13:30h.

VALTER FERREIRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: MARIA FEITOSA DA SILVA. Filiação: MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO e MARINA PLACIDO XAVIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 5 de maio de 2024 às 16:30h.

ZILA TEREZINHA DE JESUS NOGUEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMENIO FERNANDES RIBEIRO. Filiação: JOAQUIM PLACIDO NOGUEIRA e PALMIRA CAVALI DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 4 de maio de 2024 às 16:30h.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!