Caixa sorteia neste sábado (04) o concurso 2720 da Mega Sena. Quem acertar as seis dezenas sorteadas pelo globo da sorte vai ganhar R$ 28 milhões. O sorteio acontece a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa.

Resultado da Mega Sena 2720:

Em instantes!

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Para jogar é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, curta R$ 5.

