Paranaense de Marcas e Turismo movimenta Cascavel

O “circo” do Race Challenge, com o Paranaense de Marcas e Turismo (Super Turismo) desembarcou em Cascavel, no Oeste do Paraná, onde acontece a segunda etapa da Temporada 2024 no Autódromo Zilmar Beux, neste fim de semana (03 a 05 de maio). O evento conta ainda com uma etapa da Copa Toyota Vitz, do Paraguai, desfile do Clube do Mustang, Speed Run, Passeio Ciclístico e DJ com vasta Play List Musical, Espaço Kids e Lounge para convidados. A organização é do Race Challenge, apoio do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Na sexta-feira (03/05), debaixo de muita chuva, a movimentação de pista começou com dois Treinos Livres para cada categoria, onde os pilotos do Paraguai puderam conhecer o traçado da pista de Cascavel e os demais fizeram os últimos acertos para as corridas de sábado e domingo. Neste sábado (04/05), foram realizados mais dois Treinos Livres, os Treinos Classificatórios e duas corridas de cada categoria.

Treinos Classificatórios

Copa Vitz: 1.°) Lucas Franco/Odair Santos, 1m23s310; 2.°) Tico Maune, 1m23s375; 3.°) Pedro Borja,1m23s560; 4.°) Marcial Acosta, 1m24s365; 5.°) Jorge Modesto, 1m24s893; 6.°) Hugo Villalba, 1m25s111; 7.°) Nestor Acosta, 1m25s116; 8.°) Juan B. Ybanez, 1m26s136; 9.°) Anderson Mella/Alexandre, 1m26s635; 10.°) Victor Preto/Sebastian Preto, 1m26s721; 11.°) Carlos Villalba, 1m27s724; 12.°) Antonio Lin/Eduardo Guggiari, 1m28s802; e 13.°) Javier Stadecker, 1m29s005.

Super Turismo: 1.°) Ruslan Carta Filho/Rafael Lupatini, (A), 1m18s433; 2.°) Thiago Klein/Odair Santos (A), 1m18s444; 3.°) Gefferson de Lima (A), 1m19s008; 4.°) Lorenzo Massaro/ Wyllian Cezarotto (M), 1m19s433; 5.°) Cido Moraes (A), 1m19s533; 6.°) Ademar Dagostini (A), 1m19s663; 7.°) Caio Botelho (L), 1m19s735; 8.°) Naor Petry (L), 1m19s920; 9.°) Teylor Pilger (B), 1m20s183; 10.°) Luc Monteiro/Edson Massaro (M), 1m21s121; 11.°) Rafael Salido (L), 1m21s756; 12.°) Jaime Romeira (B), 1m22s310; 13.°) Rodolfo Ramirez (M), 1m22s358; e 14.°) Rodrigo Romeira (B), 1m27s067.

Copa Vitz

As provas começaram no Autódromo Zilmar Beux a partir das 11h15, com primeira bateria da Copa Toyota Vitz, do Paraguai, que reuniu 12 carros Toyota Ettios. Lucas Franco que largou na pole position manteve a liderança até a quarta volta, quando abandonou por quebra. Com problemas técnicos, Juan Ybanez e Marcial Acosta não completaram uma volta.

Depois de 15 voltas a vitória foi de Pedro Borja, com o tempo de 21min01s433, com Tico Maune em segundo, a 05s750, Hugo Villalba em terceiro, a 32s443, Nestor Acosta em quarto, a 35s565, Antonio Lin em quinto, a 1min14s490, Jorge Modesto em sexto, a uma volta, Victor Preto em sétimo, a uma volta, Anderson Mella em oitavo, a duas voltas, Javier Stadecker, a quatro voltas. Luiz Franco completou apenas quatro voltas, Juan Ybanez e Marcial Acosta não completaram uma volta. Pedro Borja marcou ainda a volta mais rápida da prova, com o tempo de 1min22s867, à média de 132,849 km/h.

A segunda bateria, que largou às 14h30, com 11 participantes, tivemos Wyllian Cezarotto correndo em dupla com Pedro Borja, largando na frente e travando bons “pegas” no início da prova por melhores posições. Foi mais uma corrida muito disputada onde após 15 voltas de prova a vitória foi de Tico Maune, com o tempo de 22min34s986, vindo a seguir Hugo Villalba, a 12s388, Jorge Modesto, a 43s286, Sebastian Preto, a 1mino3s653, Odair dos Santos, a 1min23s073, Eduardo Guggiarri, a 1 volta, Wyllian Cezaratto, a 2 voltas, e, Nestor Costa, a 3 voltas. Não completaram a prova Javier Stadecker, 11 voltas, Anderson Mella/Alexandre, 9 voltas, e, Marcial Acosta não completou uma volta.

Paranaense de Marcas e Turismo

A primeira bateria das categorias Super Turismo largou às 13 horas, com o pole position Ruslan Carta Filho mantendo a posição de largada, seguido de perto por Thiago Klein, Gefferson Lima e Lorenzo Massaro. A partir da terceira volta os pilotos das categorias mais rápidas foram abrindo vantagem das demais categorias, que passaram a ter disputas internas por melhores posições.

Após 16 voltas, a vitória na Geral e na Turismo A foi de Thiago Klein, com o tempo de 21min11s673, seguido de Ruslan carta Filho (A), a 01s101, Lorenzo Massaro (M), a13s949, Gefferson de Lima (A), a16s996, Taylor Pilger (B), a 26s717, Ademar Dagostini (A), a 32s750, Caio Botelho (L), a 38w794, Luc Monteiro (M), a 42s644, Rafael Salido (L), a uma volta, e, Rodrigo Romeira (B), a uma volta. Com problemas técnicos abandonaram a prova os pilotos Jaime Romeira, com 9 voltas, Naor Petry e CidoMoraes, com 8 voltas completadas. A volta mais rápida da prova foi de Lorenzo Massaro, com o tempo de 1m18s427, à média de 140,370 km/h.

Encerrando as corridas de sábado, a Super Turismo realizou a segunda bateria às 15h24, disputada com 12 participantes e muitos bons “pegas”. A vitória dessa vez foi de Taylor Pilger (B), que completou as 16 voltas da prova no tempo de 21min33s891, com Odair Santos (A) em segundo, a 0s525, Cido Moraes (A) em terceiro, a 03s357, Gefferson de Lima (A) em quarto, a 09s295, Caio Botelho (L) em quinto, a 14s767, Ademar Dagostini (A) em sexto, a 18s233, Rafael Salido (L) em sétimo, a 49s900, Willian Cezarotto (M) em oitavo, a 1 volta, Rodrigo Romeira (B) em nono, a 2 voltas, Jaime Romeira (B) em décimo, a 2 voltas, Rafel Lupatini (A) em 11.° lugar, a 4 voltas, e, Edson Massaro (M) em 12.° lugar, a 4 voltas.

As atividades no Autódromo Zilmar Beux reiniciam amanhã às 8 horas da manhã, com mais duas baterias da Copa Toyota Vitz e da Super Turismo, mais as voltas rápidas do Clube do Mustang e o Track Day, até as 17 horas.

(Fotos: Bispo Neto/Divulgação).