Um casal morreu após o carro em que eles estavam cair em um rio e ser arrastado pela correnteza na cidade de Bela Vista da Caroba, na região sudoeste do Paraná, na sexta-feira (03). No veículo, além dos idosos, estava o filho das vítimas, que conseguiu escapar a tempo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro tentou passar por uma ponte que estava alagada por conta da forte chuva que atingiu o município. O veículo não conseguiu completar a travessia e caiu no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros de Capanema e Francisco Beltrão foram acionadas para atender a ocorrência. Lembrando que o Paraná segue em alertas neste sábado.

A primeira vítima a ser localizada no rio foi o homem, que já estava morto quando foi encontrado pela equipe de Capanema. Conforme detalhes repassados pelos bombeiros, ele foi encontrado aproximadamente quatro quilômetros do ponto onde o carro caiu.

Já a mulher foi encontrada logo em seguida, pela equipe de Francisco Beltrão, a cerca de cinco quilômetros do local onde o carro caiu. Ela também estava morta.

Filho saiu com ferimentos

Já o filho, que conseguiu sair do veículo, foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento de Bela Vista da Caroba. Ele foi resgatado com ferimentos moderados.

Tempestade na região

Na sexta-feira (03), o município de Francisco Beltrão, que fica próximo de Bela Vista da Caroba, registrou chuva acumulada de 191 milímetros, segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

