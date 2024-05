O tempo segue instável e a chuva deve continuar atingindo com mais intensidade parte da região Sul do Brasil neste sábado (04). De acordo com a previsão do tempo feita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as áreas mais afetadas pelas precipitações devem ser a metade norte do Rio Grande do Sul – região que já está enfrentado muitos problemas devido aos alagamentos, e boa parte de Santa Catarina. Mas e como fica o tempo em Curitiba e no Paraná após esta situação catastrófica registrada no Rio Grande do Sul?

“O escoamento de ar quente e úmido proveniente da região do Paraguai é que alimenta essas nuvens de tempestade na região”, explica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

Já no Paraná, Jacóbsen indica chuvas irregulares e menos intensas em comparação com as precipitações registradas na sexta-feira (03). Embora em Curitiba não tenha chovido, onze municípios paranaenses tiveram acumulado superior a 100 milímetros.

A cidade com o maior acumulado, conforme informações do Simepar, foi Francisco Beltrão, onde choveu 191 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida Candói, com 177,4 milímetros e Cruzeiro do Iguaçu, que registrou 158,4 milímetros.

“No Paraná, a tendência de chuva é entre o oeste e sudoeste e, principalmente no centro-sul e parte dos Campos Gerais”, afirma o meteorologista.

Chuva pode causar mais problemas no Sul neste sábado?

Jacóbsen relata que os problemas podem se agravar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. “Em função de estar voltando a chover com mais intensidade nessas regiões. Pela elevação do nível dos rios, mas como o solo está bastante encharcado, o perigo de deslizamento aumenta bastante”, diz.

No Paraná os problemas devem ser mínimos, garante o meteorologista. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, indicando perigo potencial de tempestade, em um pequeno trecho da região sudoeste do estado. O aviso é válido até às 23h59 deste sábado.

O que chama atenção no Paraná é o aquecimento. “O norte paranaense segue muito quente e seco, aliás, com as temperaturas passando dos 35ºC nos termômetros em muitas cidades. Entre os Campo Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, apesar de ter muitas nuvens, o predomínio será de sol durante a tarde”, destaca o meteorologista.

O norte do Paraná possui um alerta vermelho, também emitido pelo Inmet, que indica grande perigo de onda de calor na região. Cidades como Umuarama e Londrina estão contempladas no aviso.

Fim de semana deve ser de calor em Curitiba e região

De acordo com Jacóbsen, assim como neste sábado, o domingo (05) também deve ter predomínio de sol em Curitiba e região, com mínima de 16ºC e máxima de 28ºC. A previsão para este sábado na capital paranaense indica máxima de 27ºC.

