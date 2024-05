Durante este fim de semana, no sábado (04) e no domingo (05), 28 Fóruns Eleitorais do Paraná vão atender as eleitoras e os eleitores em regime de plantão, das 9 horas às 17 horas. O objetivo é possibilitar que o eleitorado que não consegue comparecer durante a semana regularize a situação eleitoral até o fechamento do cadastro, que encerra na próxima quarta-feira (08).

O atendimento acontece nos Fóruns Eleitorais dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

É a segunda vez que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) promove essa ação no final de semana. Nos dias 13 e 14 de abril foram atendidas 6.421 pessoas em todo o estado. Na ocasião, foram expedidos 1.910 novos Títulos, realizadas 2.226 transferências e feitas 2.285 revisões.

Eleitores em Curitiba podem utilizar ônibus gratuito

Para as eleitoras e eleitores de Curitiba – por meio de uma parceria entre TRE-PR e Urbanização de Curitiba (Urbs) – será disponibilizada uma linha de ônibus gratuita com destino ao Fórum Eleitoral neste fim de semana (4 e 5 de maio). O veículo, que sairá da Praça Rui Barbosa, transportará os passageiros até a estação-tubo TRE, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Prado Velho.

Na Praça Rui Barbosa haverá um banner indicando a linha e, no ônibus, estará afixado um cartaz com a informação “Linha TRE-PR gratuita”. No retorno, basta se deslocar até a estação-tubo Tribunal Regional Eleitoral, que estará com a catraca liberada em ambos os sentidos.

Além de Curitiba, haverá transporte gratuito em Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo e União da Vitória.

Para participar das eleições de 2024, título deve estar em dia até 08 de maio

Para participar das Eleições Municipais de 2024, o eleitorado com alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem até o dia 8 de maio para tirar, transferir ou regularizar o Título de Eleitor. Depois dessa data, o cadastro estará fechado, em virtude da preparação da logística do pleito.

Desde o dia 8 de abril, os serviços on-line estão suspensos para eleitoras e eleitores sem biometria, ou seja, para essas pessoas o atendimento ocorrerá exclusivamente de forma presencial. Quem está com as digitais e a foto cadastradas pode continuar utilizando o Autoatendimento Eleitoral até o fechamento do cadastro.

Na semana que vem – na segunda (06), terça (07) e quarta-feira (08) – todos os Cartórios Eleitorais do Paraná funcionarão em horário estendido, das 9 horas às 18 horas.

Em caso de dúvida sobre a regularização do título, é possível verificar a situação eleitoral e consultar o endereço e contato dos Cartórios Eleitorais do Paraná.

Documentação necessária para regularizar Título de Eleitor

Documento de identidade original com foto;

Comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho);

Certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).

