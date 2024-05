Neste sábado (04), a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, receberá o Warung Day Festival 2024 – evento com vários nomes da música eletrônica, que deve reunir 18 mil pessoas. O início do evento será às 13 horas. Para garantir a segurança do público, os bloqueios de trânsito na região estão previstos para iniciar a partir das 10h e seguem até à 1h de domingo (05).

As ruas bloqueadas serão:

João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava);

Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas);

João Gava (entre Manoel dos Santos da Silva e Nilo Peçanha).

Monitores contratados pela organização do evento farão bloqueios para a passagem de veículos, com orientação e fiscalização da Superintendência de Trânsito (Setran).

Warung Day Festival em Curitiba provoca desvios no trânsito

Para melhorar o fluxo do trânsito na região, serão feitos desvios pelas ruas Nilo Peçanha e Manoel dos Santos da Silva. A rua João Gava, entre a João Enéas de Sá e Antônio Krainiski, será destinada para uso exclusivo de ônibus contratados pela promotora do evento.

Ônibus do transporte público de Curitiba terão acesso exclusivo pelas ruas João Gava e Manoel dos Santos da Silva e Nilo Peçanha. A entrada do público ao palco será feita pelo portão da rua Eugênio Flôr.

Moradores da região terão acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão.

