Shineray lança a Free 150 EFI, moto com maior custo-benefício do país

Viabilizar a mobilidade urbana com foco no custo-benefício é assunto sério na Shineray do Brasil. Fiel a esse compromisso com o consumidor, a terceira montadora que mais vende motos no país apresenta a inédita Shineray Free 150 EFI, pelo preço sugerido de R$ 9.990 mais frete e impostos, de acordo com a região. A Free 150 EFI é o modelo mais barato do segmento de 150 cilindradas no mercado nacional e o primeiro lançamento do portfólio da marca em 2024.

Assim como todos os novos modelos da Shineray, a Free 150 EFI conta com injeção eletrônica e é altamente econômica, um plus e tanto para quem precisa de um veículo ágil e resistente para enfrentar os principais centros urbanos. A novidade deve chegar às lojas próprias e concessionárias no próximo dia 15.

“A Free vem atender a uma demanda crescente e reforça a essência da marca, que é oferecer tecnologia por um preço justo. O nicho das 150 cilindradas, que começamos a explorar com a JEF e com a Worker, tem grande procura por parte do público e por isso estamos estendendo a participação neste mercado”, explica o diretor de Supply Chain da Shineray do Brasil, Thomas Medeiros.

Detalhes técnicos

A mais nova moto da Shineray conta com velocidade máxima de até 90km/h. O primeiro lançamento do ano vem nas cores preta e vermelha, com câmbio de cinco marchas, motor monocilíndrico, 4 T, 2 válvulas OHC. As rodas de liga leve aro 18 e o freio dianteiro a disco, com sistema independente, também fazem parte do modelo. O painel 100% digital, por sua vez, proporciona uma experiência de condução moderna e intuitiva. (Fotos: Ricardo Henri/Divulgação).