O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anunciou, no início da noite desta sexta-feira (3), uma série de mudanças na equipe de secretários e de outras estruturas do governo do Paraná. A reforma deve amenizar, pelo menos em parte, a insatisfação apresentada pelo setor produtivo do estado quanto à gestão do primeiro escalão do Palácio Iguaçu.

Foram trocados os titulares das secretarias da Fazenda; Cidades; Inovação, Modernização e Transformação Digital; Administração e Previdência; Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável. As mudanças, previstas para serem concluídas durante o mês de maio, atingem também os comandos da Controladoria-Geral do Estado (CGE-PR); Sanepar; Fomento Paraná; Instituto Água e Terra (IAT) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Norberto Ortigara, que era secretário de Agricultura e Abastecimento, vai para a pasta da Fazenda. Para o seu lugar foi nomeado Natalino Avance de Souza, até então diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

Renê Garcia Junior, agora ex-secretário da Fazenda, vai ocupar a diretoria financeira do BRDE. Ele vai ocupar o cargo deixado por Wilson Bley Lipski, que assumirá a Sanepar. O presidente anterior da companhia de saneamento, Claudio Stabile, vai assumir a Secretaria da Administração e da Previdência (Seap) no lugar de Elisandro Pires Frigo.

A engenheira civil Camila Mileke Scucato, que vinha no comando do Paranacidade, foi nomeada para a Secretaria das Cidades. Com a mudança, Eduardo Pimentel, que comandava a pasta, volta para a Prefeitura de Curitiba.

Na Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel será substituído por Alex Canziani, que presidia o Instituto de Desenvolvimento de Londrina. José Luiz Scroccaro, ex-diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), assume o cargo de diretor-presidente do órgão no lugar de Everton Souza, que vai comandar a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável.

A pasta era até então coordenada por Valdemar Bernardo Jorge, que após a mudança vai assumir a Fomento Paraná. Heraldo Neves, que presidia a instituição financeira vai assumir um cargo do BRDE.

Luciana Carla da Silva Azevedo deixa o cargo de controladora-geral do Estado, que agora voltará a ser ocupado pela procuradora Leticia Ferreira da Silva. Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, ela iniciou carreira em 1996, foi procuradora-chefe nas Procuradorias Regionais de Jacarezinho, Londrina e Maringá e procuradora-geral do Estado na primeira gestão de Ratinho Junior.

