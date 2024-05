Durante este fim de semana e nos próximos dias, quem observar o céu no Paraná vai poder notar um “brilho” especial, causado pela passagem da Estação Espacial Internacional. Embora a estação passe pelo céu todos os dias, já que ela orbita a Terra, só é possível ver a estrutura em dias específicos e quando o céu está limpo – condição prevista para os próximos dias.

De acordo com informações do Parque da Ciência Newton Freire Maia, localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a estação pode ser observada no período que marca o fim da tarde e início da noite. Ela não pode ser vista durante o dia porque é ofuscada pelo sol. E durante a noite ela também não aparece, pois fica sem a iluminação solar.

Conforme uma postagem do Parque da Ciência nas redes sociais, no Paraná, será possível observar a estação espacial nos seguintes dias e horários:

04 de maio, sábado: 18h19 às 18h24;

05 de maio, domingo: 19h06 às 19h11;

06 de maio, segunda-feira: 18h17 às 18h23;

07 de maio, terça-feira: 19h05 às 19h09;

08 de maio, quarta-feira: 18h15 às 18h21.

Dicas para ver a estação espacial

Segundo o Parque da Ciência, nenhum equipamento é necessário para observar a estação. Bastar olhar para o céu e procurar por um ponto bastante brilhante.

Características da Estação Espacial

A Estação Espacial Internacional foi criada entre 1998 e 2011, em uma operação conjunto de diversos países. Com 109 metros de comprimento, é considerada a maior estrutura humana montada no espaço. O equipamento leva 90 minutos para dar uma volta completa na Terra, com velocidade superior a 27.000 km/h.

