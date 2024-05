Maior ídolo do Flamengo, clube mais popular do Brasil, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, tem muita história para a contar. Uma das mais curiosas e que ele nunca havia revelado foi como o Galinho de Quintino, como é conhecido, virou apresentador de televisão.

Zico já passou pelo extinto Esporte Interativo (2007-2021) e pela Jovem Pan. Hoje, ele comanda o talk-show Resenha do Galinho, exibido pela Band em TV aberta e no BandSports, canal esportivo do grupo na TV por assinatura. Além disso, Zico atuou como comentarista em transmissões de futebol.

“As coisas acontecem por necessidade”,

A ideia inicial de Zico, aliás, era ficar somente nos comentários, mas uma emergência mudou tudo. “Algumas vezes, as coisas acontecem por necessidade”, afirmou o ex-jogador.

“No momento em que eu estava trabalhando no Esporte Interativo, eu estava junto com o Mauro Beting [comentarista esportivo do SBT e da TNT Sports] fazendo um programa. Só que o Mauro Beting tem mil coisas para fazer e começou a me deixar na mão (risos)”, revela Zico.

Incomodado pelo fato de sempre ter uma rotatividade no comando das transmissões por causa das ausências de Mauro Beting, Zico precisou de uma solução rápida para que seu então programa não ficasse na mão. E imediatamente, pensou em uma pessoa: nele mesmo.

“Cada dia, era um apresentador. Eu falei: ‘Vamos dar um jeito aqui? Vai ser só eu agora!’ (risos). E eu fui pisando em ovos, fui fazendo as coisas, até pegar o traquejo. Eu vejo muita televisão, muitos debates. Eu tenho que ser eu mesmo, no dia a dia. Eu toco a televisão da mesma forma que toco a minha vida”, conta.

Mais seguro e experiente

Hoje, Zico entende que é um apresentador bem mais seguro pela experiência que acumulou nos últimos anos. “Por falar muito, por fazer muitos comerciais, sempre dar entrevistas, eu me sinto bem melhor hoje do que no começo”, afirma.

