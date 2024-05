Duas pessoas morreram em um grave acidente no Contorno Leste, próximo à BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste domingo (05). As vítimas fatais eram mãe e filho e estavam em um Fiat Punto, que seguia na rodovia sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo ficou desgovernado e atingiu frontalmente a mureta de concreto que fica ao lado da rodovia.

Devido ao impacto da batida, a condutora e o passageiro morreram no local do acidente. A PRF verificou que os dois estavam utilizando cinto de segurança. Além disso, a criança estava utilizando o assento de elevação.

A PRF não informou a idade das vítimas. Uma faixa do Contorno foi interditada após o acidente. A polícia também constatou que a carteira de habilitação da mulher estava regular.

