O Paraná está com uma campanha para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul que estão desabrigados ou desalojados por causa das chuvas intensas que atingem a região desde o meio da semana.

Até a manhã deste domingo (5) o boletim gaúcho mais recente informava 332 cidades afetadas, com 66 mortes e 155 feridos. Veja abaixo mais detalhes sobre as vítimas e desaparecidos.

+Leia mais! Chuva que domina o Sul pode afetar o tempo no Paraná? Veja a previsão do tempo

Até a próxima quarta-feira (8), paranaenses podem doar alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, bem como colchões, colchonetes e cobertas. As doações podem entregues em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros do Paraná, que serão posteriormente enviadas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná ao Rio Grande do Sul. Ao término do período de arrecadação, o Governo do Paraná fará uma prestação de contas sobre os donativos recebidos e encaminhados. Há postos de Coleta em Curitiba, confira aqui.

Força tarefa pelos gaúchos

A campanha de ajuda humanitária é mais uma etapa do apoio do Paraná ao Rio Grande do Sul, que começou com o envio de 32 bombeiros militares na quarta-feira (1º). Os profissionais estão atuando em diversas missões, especialmente no resgate a pessoas ilhadas com o auxílio de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BMPOA), que também foi deslocado para a região. A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul é considerada como a maior catástrofe meteorológica do Rio Grande do Sul.

A tragédia no Rio Grande do Sul em números: Boletim das 9h de domingo (5)

Municípios afetados: 332

Pessoas em abrigos: 15.192

Desalojados: 80.573

Afetados: 707.190

Feridos: 155

Desaparecidos: 101

Óbitos confirmados: 66

Óbitos em investigação*: 6

*Está sendo apurado se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Foto: Lauro Alves/Secom/RS.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!