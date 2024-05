Tragédia no Rio Grande do Sul: Curitiba cria postos de coleta de doações

A Prefeitura de Curitiba pede a participação dos curitibanos com a doação de alimentos não perecíveis, água e materiais de higiene e limpeza para ajudar as pessoas que estão sofrendo com a destruição causada pelas fortes chuvas e deslizamentos que atingem mais de 130 municípios do Rio Grande do Sul.

É fácil: para doar grandes quantidades, os interessados podem abrir uma solicitação na Central 156, enquanto pequenas quantidades podem ser depositadas em um dos pontos de coleta instalados em toda a cidade.

LEIA TAMBÉM:

>> Linha de ônibus é liberada para circular de graça neste fim de semana em Curitiba

>> Deltan Dallagnol não é mais pré-candidato à prefeitura de Curitiba

Pontos de coleta

Postos da Guarda Municipal; Ruas da Cidadania; Equipamentos da FAS; Supermercados Festval; SMELJ/ SMSAN; Rotary Club; Disque Solidariedade; ParkShoppingBarigui; Jogo de futebol deste domingo (5/4) na Ligga Arena; Escola de SAN – Casa Culpi; Fazenda Urbana; Escola de SAN – Dom Bosco; Mesa Solidária – Luz dos Pinhais; Escola de SAN e Mesa Solidária – Patrícia Casillo; ⁠Mercado Municipal de Curitiba; ⁠Mercado Regional Cajuru e ⁠Banco de Alimentos.

Doação em dinheiro

O governo do Rio Grande do Sul reativou a chave Pix para doações em dinheiro para ajudar as vítimas de enchentes no estado. A conta bancária nomeada como SOS Rio Grande do Sul, aberta no Banrisul, receberá os valores pelo Pix do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) número 92.958.800/0001-38. A chave é a mesma usada no auxílio às vítimas dos temporais ocorridos no ano passado. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas.

Nesse canal oficial de doações, os recursos serão revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades. A gestão e fiscalização dos recursos doados ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil do estado e auditado por representantes do poder público local e de entidades de assistência social.

Dados para doação:

Conta SOS Rio Grande do Sul

Chave Pix – CNPJ 92958800/000138

Banrisul

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!