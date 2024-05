Deltan Dallagnol não é mais pré-candidato à prefeitura de Curitiba

Ex-deputado federal e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol anunciou na manhã desta sexta-feira (3) a retirada da pré-candidatura a prefeito de Curitiba pelo Partido Novo.

Em nota, o partido confirmou a decisão que a sigla não prosseguirá com sua pré-candidatura para as próximas eleições municipais. “Uma figura central na Operação Lava Jato, Deltan reforçou seu compromisso com a cidade, mas afirmou que neste momento entende ser mais importante se dedicar para a eleição de muitos candidatos íntegros e competentes, pensando em melhorar os quadros políticos brasileiros em 2024 e 2026”, justifica o Novo.

“Depois de muito orar e refletir, sinto que minha missão neste momento vai além de Curitiba e que posso contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora. Servir nunca foi ou será sobre ocupar um cargo. Não buscamos um cargo, mas uma transformação. O cargo é apenas um possível meio ou instrumento. Servir é sobre fazer a maior e melhor diferença onde ela é mais necessária. É sobre dar a sua melhor contribuição e eu entendo que a minha agora é essa”, comunica o ex-deputado federal, candidato eleito ao parlamentar com o maior número votos no estado do Paraná.

O ex-parlamentar perdeu o mandato no Congresso após ter o registro de candidatura de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio de 2023, após recurso no processo de autoria da Federação PT-PV-PCdoB.

O entendimento é que ele pode registrar a candidatura à prefeitura, mas deve enfrentar uma nova batalha judicial com base no pedido de exoneração do Ministério Público Federal (MPF) para, supostamente, escapar de um processo disciplinar que sequer foi aberto para investigar a atuação do ex-procurador na Lava Jato.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dallagnol expressa frustração com o desmonte da Lava Jato e pela nova “era de abusos e arbítrios judiciais”. Na avaliação dele, governo federal petista faz o “desafio ainda maior” e que para superar as dificuldades é preciso cultivar uma “geração de políticos com paixão pelo Brasil, que lutem por justiça e se dediquem a buscar as melhores políticas públicas para os problemas sociais.”

“Agradeço imensamente pelo apoio que recebi como pré-candidato em Curitiba. Ver tantos corações e mentes alinhados com o meu em amar e servir reforçou minha determinação e minha esperança. Quero que saibam que não estou me afastando da luta. Estou escolhendo lutar em uma frente mais ampla e desafiadora e, para isso, eu sigo contando com o apoio de todos vocês”, declara o ex-procurador da Lava Jato em nota pública do partido.

Confira abaixo a nota na íntegra:

O Novo ainda informa que o ex-deputado federal cassado segue com as atividades partidárias. “Deltan contribuiu para que o Novo fosse o partido que mais cresceu no último ano, saindo da casa de 30 mil para a de 60 mil filiados”, completa. Além disso, o Novo ressalta a criação do projeto piloto chamado “Força-Tarefa”, grupo de treinamento e mentoria para candidatos que se destacaram pelo comprometimento com as bandeiras que Deltan defende, entre elas, o combate à corrupção e as pautas conservadoras.

