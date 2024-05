Curitiba de esquerda ou de direita? Ranking dos partidos que ‘dominam’ a capital

Formados pela associação de pessoas que geralmente compartilham uma ideologia, um pensamento em comum, os partidos políticos funcionam como um tipo de entidade e, por representarem diferentes ideais, são importantes para garantir o funcionamento da democracia.

É comum que os partidos se esforcem para eleger o maior número de filiados possíveis, pois isso garante uma certa vantagem na hora de votar em leis, por exemplo. Por compartilhar ideais semelhantes, muitos eleitores também votam ou deixam de votar em determinado candidato por conta do partido em que ele está associado.

LEIA TAMBÉM:

>> Pesquisa eleitoral ajuda a decidir eleição? Diretor de instituto explica!

>> Coagir, intimidar, ameaçar ou humilhar funcionário para manipular voto é crime; como denunciar

Recortando o cenário para Curitiba, você já parou para pensar qual é o partido que teve mais representantes eleitos? E qual é o partido que geralmente apresenta vários candidatos? Nas eleições municipais de 2020, a capital paranaense teve, ao todo, 1.222 candidatos. Destes, 40 foram eleitos – 38 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito.

Conforme os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas últimas eleições, o Partido Social Liberal (PSL) foi o que teve mais representantes disputando o pleito em Curitiba, com a indicação de 60 candidatos. Já em seguida, com 59 nomes cada aparecem os Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o Partido Verde (PV).

Em quarto na lista aparece o Partido da Mobilização Nacional (PMN) com 57 candidatos, seguido pelos Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Progressistas (PP) com 56 nomes cada.

Confira o gráfico completo divulgado pelo TSE:

Gráfico: TSE

Quais foram os partidos eleitos pelos curitibanos em 2020

Nenhum dos seis partidos com o maior número de indicações ficaram entre os dois primeiros com mais representantes eleitos.

Nas eleições de 2020 em Curitiba, o partido que “venceu” a disputa foi o Democratas (DEM), com seis eleitos, incluindo o prefeito Rafael Greca. Em seguida, com cinco nomes, como o do vice-prefeito Eduardo Pimentel, apareceu o Partido Social Democrático (PSD). Empataram com três representantes o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido Social Liberal (PSL) e o Partido dos Trabalhadores (PT).

Confira a lista completa dos partidos eleitos em 2020:

Gráfico: TSE

Qual é o partido com mais cadeiras na Câmara Municipal de Curitiba

É importante considerar que nem todos os eleitos permanecem no mesmo partido político. Em 2024, por exemplo, os políticos tinham até o dia 5 de abril para encontrar uma nova filiação, caso desejassem fazer uma troca. No dia 12 de março, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) anunciou a troca de partido de dez vereadores.

Entretanto, levando em conta a lista dos eleitos em 2020, os partidos políticos com mais cadeiras na CMC eram: DEM (5), PSD (4), PDT (3), PSL (3) e PT (2).

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2