Dez vereadores de Curitiba anunciam mudanças de partido

Aproveitando a janela de troca partidária antes das eleições deste ano, dez vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) anunciaram nesta terça-feira (12), em plenário, que mudarão de partido político.

O primeiro a se manifestar foi Ezequias Barros, que deixa o Partido da Mulher Brasileira (PMB) para se filiar ao Partido da Renovação Democrática (PRD), onde presidirá o diretório municipal da legenda. “Quero agradecer ao presidente do partido, Ricardo Franco e ao Albert Silva, secretário geral, por terem me confiado a presidência da sigla aqui em Curitiba”, disse.



Ezequias Barros anunciou sua desfiliação do PMB e afirmou que assinará a entrada no PRD no próximo dia 25, durante um evento da agremiação. Com a mudança dele, a sigla passa a contar com dois vereadores na CMC, uma vez que Sidnei Toaldo já tinha ingressado na sigla após a sua criação.

O PRD é o resultado da fusão do PTB e do Patriota, sendo o terceiro maior partido brasileiro em número de filiados, atrás do MDB e do PT, com um 1,33 milhão de eleitores registrados na agremiação.

Oito vereadores de Curitiba anunciam desfiliação coletiva do União Brasil

O vereador Rodrigo Reis pediu a palavra, no final da sessão plenária desta terça-feira (12), para informar que a bancada do União Brasil, formada por oito parlamentares, pediu desfiliação coletiva da sigla, deixando a legenda momentaneamente sem representação na Câmara de Curitiba.

“Não fomos convidados para nenhuma reunião da Executiva Municipal”, protestou o parlamentar, justificando o desligamento do grupo formado por ele e pelos vereadores João da 5 Irmãos, Mauro Ignácio, Sabino Picolo, Sargento Tânia Guerreiro, Serginho do Posto e Zezinho Sabará.

Ao final da sessão, Pier Petruzziello (PP) anunciou que, com o esvaziamento da bancada do União Brasil, o Progressistas tem, no momento, a maior bancada da Câmara de Curitiba, pois o vereador Mauro Bobato deixará o Podemos para ingressar na sigla. Além de Bobato e Petruzziello, o PP tem Eder Borges, Nori Seto e Oscalino do Povo compondo a bancada.

Apesar dos anúncios feitos nesta terça em plenário, a oficialização das mudanças depende do comunicado oficial ao Departamento de Processo Legislativo (Deprole) por parte dos parlamentares. Só Toninho da Farmácia e Serginho do Posto, ambos sem partido, cumpriram esse rito até o momento. Novas alterações podem ocorrer até o dia 5 de abril, quando termina o prazo de 30 dias previsto na legislação eleitoral para que representantes políticos mudem de partido sem risco de perder o mandato.

