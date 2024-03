Uma empresa que atuava em Curitiba vendendo bolsas de grifes e artigos de marcas caras foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e Receita Federal nesta terça-feira (12). Chamada de Rebu, a operação tinha o objetivo de combater a falsificação de objetos de luxo.

Durante a ação, duas pessoas foram presas e foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro Capão Raso. A empresa era investigada por dois crimes: vender itens falsificados e por não pagar os impostos dos artigos que eram importados para comercialização.

Conforme informações da PF, no local foram apreendidas diversas roupas, bolsas, malas, óculos e outros artigos de luxo falsificados. Produtos e caixas que imitavam marcas como, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Hermès, Gucci e Dior foram encontrados no endereço.

A investigação apontou que a empresa que vendia os objetos falsos anunciava os produtos em um site próprio e em um perfil no Instagram. A loja indicava que os itens não eram originais e os descrevia como “inspirações italianas”. A PF também aponta que, embora os preços dos itens fossem altos, não custavam metade do valor de uma mercadoria de grife verdadeira.

As duas pessoas foram presas em flagrante por terem em depósito e expor à venda as mercadorias falsificadas irregularmente importadas. Os investigados foram conduzidos à Sede da PF para interrogatório.

Falsificação de mercadorias é crime

A exposição à venda e a manutenção em depósito de mercadorias de origem estrangeira sem o recolhimento dos tributos devidos constitui crime de descaminho, tipificado no art. 334, § 1º, III, do Código Penal, sujeitando o infrator à pena de reclusão de um a quatro anos.

Já a falsificação de mercadorias constitui violação de direito autoral, prevista no art. 184 do Código Penal, punível com pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.

