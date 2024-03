A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou nesta terça-feira (12) os valores das tarifas de pedágio que serão cobradas nos trechos administrados pelas concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro. A cobrança começará no dia 22 de março e os valores atualizados se aproximam dos que eram cobrados no final das concessões anteriores, em novembro de 2021.

A tarifa para automóveis que voltará a ser cobrada na praça de pedágio de São José dos Pinhais, no trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral, será de R$ 22,60 – apenas R$ 0,70 a menos que a praticada no modelo de concessão anterior, com uma redução de 3% do valor.

Nas outras praças que integram o lote 2 da concessão, administrado pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, a redução da tarifa varia de 0,87% a 50,82%. A maior redução é em Jacarezinho, de R$ 24,40 para R$ 12,00. E a menor é na praça de Carambeí, de R$ 11,50 para R$ 11,40 (0,87%). Já em Jaguariaíva a queda é de 12,64%, de R$ 8,70 para R$ 7,60. E as localidades de Sengés e Quatiguá não terão praças nesse primeiro momento.

A ANTT afirma que os valores fixados são mais altos do que a tarifa-base apresentada em leilão devido à aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), que representa a variação da inflação de 15,75% entre 2021 e 2024.

A agência destaca ainda que os contratos preveem descontos mensais progressivos para os motoristas que utilizarem frequentemente as estradas. O modelo prevê que, a cada vez que o motorista passar, em um mesmo mês, por uma praça de pedágio utilizando uma tag eletrônica de pagamento automático, ele tenha um desconto aplicado na tarifa.

A ANTT afirma ainda que as concessionárias já operam nos trechos concedidos desde o final de fevereiro, com execução das primeiras obras de manutenção e de serviços operacionais.

Novos valores do pedágio

Confira os valores da tarifa básica para automóveis nas praças do lote 2, que entram em operação no dia 22 de março:

São José dos Pinhais – R$ 22,60

Jacarezinho – R$ 12,00

Carambeí – R$ 11,40

Jaguariaíva – R$ 7,60

