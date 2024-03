BMW Group inicia construção de fábrica de baterias na Tailândia

Após uma cerimônia conjunta de inauguração com Milan Nedeljković, Membro do Board responsável por Produção, representantes do governo tailandês e o embaixador alemão na Tailândia, Ernst Reichel, o trabalho de construção está em andamento para a instalação da fábrica própria local do BMW Group para baterias de alta tensão Gen-5. Com isso, o BMW Group está preparando mais uma unidade de produção para fabricar veículos totalmente elétricos, com a produção local de BEV programada para começar no segundo semestre de 2025.

A futura instalação de montagem de baterias de alta tensão terá uma área de 4.000 metros quadrados e é um importante acréscimo às atividades comerciais do BMW Group Manufacturing Thailand. A nova linha de montagem converterá células de bateria importadas em módulos que serão integrados em baterias de alta tensão. O BMW Group investiu mais de 1,6 bilhão de baht (aproximadamente 42 milhões de euros) no projeto, dos quais uma parte significativa – quase 1,4 bilhão de baht (aproximadamente 36 milhões de euros) – será usada para comprar equipamentos e sistemas de última geração.

O BMW Group vem produzindo baterias de alta tensão na Tailândia para híbridos plug-in fabricados localmente desde 2019. A planta de Rayong produz cerca de duas dúzias de modelos BMW, MINI e BMW Motorrad para os mercados tailandês e da ASEAN. Em 2023, a produção totalizou mais de 12.000 carros e quase 11.000 motocicletas.

Programa de treinamento abrangente

Os colaboradores passarão por programas de treinamento abrangentes, que serão ministrados na rede de produção global com o objetivo de melhorar as habilidades técnicas da equipe local por meio da transferência de conhecimento. O investimento em treinamento e desenvolvimento profissional também ressalta o compromisso do BMW Group com o avanço da economia tailandesa.

Programa educacional conjunto com a UNICEF – também na Tailândia

Além de desenvolver sua própria força de trabalho, o BMW Group está muito envolvido em impulsionar a indústria na Tailândia e a transição global para soluções de mobilidade que ajudam a conservar recursos. Este ano, está colaborando com a UNICEF na Tailândia para melhorar as oportunidades de carreira para os jovens por meio de um programa de educação direcionado STEM, treinamento e aconselhamento de carreiras. (Foto: BMW/Divulgação).