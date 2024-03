Volkswagen Caminhões e Ônibus avança em internacionalização

A Volkswagen Caminhões e Ônibus tem perspectivas positivas para 2024, com novos acordos de importadores da marca, como no Equador, que se somam a lançamento de novos produtos em mercados onde já atua. Para traçar este plano de expansão, reuniu seus representantes internacionais em São Paulo.

“Crescemos nossa operação ano a ano, transportando tonelada a tonelada junto a nossos clientes, com mais de 350 pontos por todo o mundo, excelência em serviços e uma linha completa de produtos equipados com tecnologia sob medida para cada mercado”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

Para isso, a empresa também estende sua parceria no Brasil com implementadores para os demais países, além de reforçar os atendimentos com seu centro de modificações exclusivo da marca, o BMB. Ao longo de sua história, são mais de 180 mil unidades destinadas ao exterior e o objetivo é ampliar esse resultado.

Para Leonardo Soloaga, diretor de Vendas Internacionais da empresa, os pilares que vão sustentar esse crescimento são o portfólio, a estratégia de vendas e pós-vendas, juntamente ao comprometimento de todos os importadores. “Vamos fortalecer nossa marca, conquistar novos clientes e elevar a participação de mercado”, destaca.

Alta performance

Na base da internacionalização da VWCO, está o desempenho de seus importadores. Por isso, a empresa criou um programa especial de incentivo para fortalecer sua representação em todos os países, chamado Alta Performance. Em sua segunda edição, já se observa o crescimento do engajamento de todos em critérios como excelência nos processos de vendas e pós-vendas, reconhecimento da marca, crescimento sustentável e melhoria contínua, com iniciativas que apoiaram o desenvolvimento dos negócios em seus países.

No encontro realizado na última semana, a VWCO apresentou os ganhadores da edição 2023. Quem ocupou a dianteira no ranking foi novamente Julio César Lestido, do Uruguai, seguido pela Cemcol, de Honduras, e pela Porsche Chile.

A Continental Motores, da Guatemala, ganhou em Vendas, enquanto a Cemcol e a Grand Lakes, de Angola, empataram no resultado em Pós-Vendas. Em Marketing, os premiados foram a Avelino Abreu, da República Dominicana, a Diesa, do Paraguai, e a Tiesa, do Panamá. A Hansa, da Bolívia, se destacou em Inovação, enquanto a Cemcol, a Grand Lakes e a Julio César Lestido o fizeram na categoria Sustentabilidade. (Foto: VWCO/Divulgação).