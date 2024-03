Evento discute conscientização sobre assédios sexual e moral no trabalho

Nesta quinta-feira (14), a partir das 19h, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) realizará uma capacitação voltada para a conscientização sobre práticas intimidatórias no ambiente de trabalho, em especial o assédio moral e sexual, em referência ao Dia Internacional da Mulher.

A jornalista Danda Coelho, profissional com experiência em comunicação e psicanálise, ministrará a palestra, proporcionando uma análise do ponto de vista moral e legal sobre tais práticas, promovendo a compreensão e a adoção de comportamentos mais inclusivos e respeitosos.

“Num momento em que a sociedade busca integração, a educação comportamental é essencial. É crucial entendermos como a legislação respalda a mudança de comportamentos adquiridos socialmente, combatendo brincadeiras vexatórias e práticas de segregação”, destaca Danda Coelho enfatizando a importância da capacitação.

A legislação também será abordada durante a capacitação, com destaque para a Lei 14.457, que altera a CLT e determina a capacitação anual sobre assédio a partir de março de 2023. Além disso, o Protocolo Não É Não, aprovado no final de 2023, estende essa interpretação aos ambientes de entretenimento.

Entre as atividades está a proposta de criação de um manifesto elaborado pelas próprias participantes pelo fim do assédio também no jornalismo.

Para Silvia Valim, diretora executiva do SindijorPR, promover eventos como esse é fundamental para a construção de um ambiente de trabalho mais saudável e inclusivo, destacando como essas ações contribuem significativamente para melhorias nas relações profissionais.

“Ao abordar temas delicados como o assédio no ambiente de trabalho, estamos não apenas cumprindo nosso papel sindical, mas também promovendo uma cultura de respeito e igualdade. Essas iniciativas têm o poder de aprimorar as relações de trabalho, criar ambientes mais acolhedores e, consequentemente, fortalecer a presença e a participação das mulheres no jornalismo”, finaliza a diretora executiva.

O evento será transmitido online pelo canal do SindijorPR e terá abertura da Procuradora Regional do MPT-PR, Mariane Josviak, e também contará com o lançamento da exposição ‘Horizonte’, da jornalista Raquel Andrade.

Para participar presencialmente é obrigatória a inscrição por meio de formulário online até o dia 12/03. Todas as participantes – tanto de forma presencial como online – receberão certificado digital mediante preenchimento do formulário.

O evento será das 19h às 21h30 no Esquina Coworking – Rua Marechal Deodoro, 344 – 15º andar, Centro. A transmissão será neste link. O formulário de inscrição pode ser conferido clicando aqui!

