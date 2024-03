Porsche apresenta o novo Taycan Turbo GT com pacote Weissach

A Porsche está expandindo o line-up de seu sedã esportivo totalmente elétrico com as novas versões Taycan Turbo GT e Taycan Turbo GT com pacote Weissach. Este último é construído para as pistas e dispensa os bancos traseiros em favor de uma relação peso-potência ainda melhor. Em potência máxima, ambos os modelos podem entregar mais de 1.100 cv. Em combinação com vários recursos de construção leve e aerodinâmica, esses esportivos GT 100% elétricos elevam o padrão em termos de dinâmica de condução. Um inversor de pulso mais potente e eficiente que utiliza carboneto de silício como material semicondutor é usado no eixo traseiro. O lançamento da nova geração do Porsche Taycan no Brasil, incluindo a versão Turbo GT, está previsto para 2025. Preços e especificações serão comunicados futuramente.

Ele ainda não estreou no mercado mundial, mas já detentor de um recorde: o novo Taycan Turbo GT com pacote Weissach conquistou o título de carro elétrico de produção em série mais rápido no Weathertech Raceway Laguna Seca, na Califórnia, no último dia 23 de fevereiro de 2024. Com um tempo de 1min27s87, o piloto de desenvolvimento da Porsche, Lars Kern, realizou uma volta mais rápida do que qualquer outro condutor anteriormente guiando um carro elétrico homologado para uso nas ruas.

Pouco antes disso, uma versão pré-produção deste mesmo modelo também estabeleceu um novo recorde dessa categoria em Nürburgring. Kern também estava ao volante nessa ocasião e registrou o tempo de volta de 7min07s55 na Nordschleife. Este tempo oficial de volta é surpreendentemente 26 segundos mais rápido do que o próprio piloto havia obtido em sua última volta recorde com um Taycan Turbo S Sport, equipado com o pacote de desempenho, em agosto de 2022. Este novo tempo alcançado pelo Taycan Turbo GT com pacote Weissach torna-se o recorde atual para carros elétricos de produção em série e também o sedã de quatro portas mais rápido de qualquer tipo de motorização na história de Nürburgring.

“Os dois recordes em Laguna Seca e na Nordschleife mostram o grande potencial de pista que há no Taycan”, diz o Vice-Presidente da Linha de Modelo, Kevin Giek. “Para provar sua valentia na pista, não basta ter o máximo de potência possível. O pacote global de aceleração e frenagem, aderência em curvas, aerodinâmica, estabilidade e ajustes finos precisa estar correto. No Taycan Turbo GT e no Taycan Turbo GT com pacote Weissach, em particular, nossos engenheiros conseguiram isso de maneira absolutamente impressionante. Eles já fizeram um ótimo trabalho com os modelos Taycan recentemente atualizados. Mas nossos novos carros GT mais uma vez elevam claramente o padrão ainda mais em termos de dinâmica de condução”.

“A pista em Laguna Seca leva o Taycan Turbo GT ao limite. É o conjunto completo que faz a diferença”, diz o piloto de desenvolvimento Kern. “O Turbo GT com pacote Weissach estabelece novos padrões em quase todos os aspectos. Isso inclui aceleração e frenagem, um Modo Attack fácil de usar e um trem de força projetado para máxima tração e desempenho. E os níveis de aderência em curva são igualmente impressionantes. A dirigibilidade e agilidade são incríveis. Os pneus funcionam muito bem, e você tem o equilíbrio certo em todas as situações de condução. É incrivelmente divertido dirigir este carro ao redor da pista ondulada em Laguna Seca”.

Quando acionado, os 120 kW de potência adicional estão disponíveis por 10 segundos com o toque de um botão. O Modo Attack é baseado na função push-to-pass dos outros modelos Taycan. O sistema é otimizado para condução em pista e funciona de maneira semelhante aos carros de corrida 99X que a Porsche utiliza no Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA. O impulso é indicado por um cronômetro de contagem regressiva no painel de instrumentos e é apresentado dinamicamente com anéis animados no velocímetro.

Nova eletrônica de potência no trem de força

Recentemente, a Porsche atualizou extensivamente a linha de modelos Taycan e aumentou a potência total do sistema dos carros. Entre outras coisas, o trem de força aprimorado com um novo motor de eixo traseiro permite um desempenho ainda mais dinâmico em comparação com os modelos antecessores. O Taycan Turbo GT e o Taycan Turbo GT com pacote Weissach são os novos modelos esportivos de topo e levam o desempenho do Taycan para um nível diferenciado. Equipados com um inversor de pulso mais potente, ambos os carros têm 580 kW. Com o Launch Control, isso aumenta para até 760 kW de potência ou até 815 kW por dois segundos, de acordo com o método de medição de potência máxima.

O Taycan Turbo GT precisa de apenas 2,3 segundos para a aceleração de 0 a 100 km/h, ou apenas 2,2 segundos com o pacote Weissach. Isso torna o modelo de um a dois décimos de segundo mais rápido que o Taycan Turbo S. A diferença na aceleração de 0 a 200 km/h é ainda maior: 6,6 ou 6,4 segundos para o Taycan Turbo GT sem/com pacote Weissach, que é até 1,3 segundo mais rápido que o Taycan Turbo S.

O inversor de pulso é o componente-chave para controlar o motor elétrico. Em ambos os modelos Taycan Turbo GT são usados inversores de pulso com uma corrente máxima de 900 ampères no eixo traseiro. Estes entregam ainda mais potência e torque do que o inversor de pulso de 600 ampères no Taycan Turbo S. Para melhor eficiência, o carboneto de silício também é usado como material semicondutor no inversor de pulso. Isso reduz significativamente as perdas de comutação no PWR e permite frequências de comutação mais altas. A relação de transmissão e a robustez da caixa de câmbio também foram aprimoradas, permitindo maiores valores de torque. O torque máximo em ambas as versões é de até 1.340 Nm (136,7 kgfm). A autonomia dos modelos Taycan Turbo GT, de acordo com os padrões do Inmetro, ainda não está disponível e será comunicada futuramente.

Aerodinâmica e design exterior

A Porsche desenvolveu um spoiler dianteiro com aletas aerodinâmicas especificamente para o Taycan Turbo GT. A visão traseira é dominada por um spoiler traseiro adaptativo, cuja borda destacável apresenta flaps em acabamento de fibra de carbono brilhante.

Os faróis de LED Matrix são itens de série. Eles podem ser atualizados para faróis de LED Matrix HD no Taycan Turbo GT como opção e sem custo adicional. O perfil lateral revela diversos componentes feitos de fibra de carbono. Os acabamentos das janelas laterais são pintados de preto (brilhante).

Enquanto o Taycan Turbo e o Taycan Turbo S com características Turbonite diferem dos outros modelos da série, o Taycan Turbo GT tem inspiração em corridas. Ambos os modelos ostentam o emblema colorido da Porsche no capô dianteiro, bem como nas capas do cubo das rodas de liga leve. O logotipo ‘Turbo GT’ na tampa traseira é pintado de Preto (fosco).

Bancos concha padrão e ambiente esportivo: o interior

As características esportivas Race-Tex vêm com acabamentos em couro preto como padrão. O equipamento padrão também inclui bancos concha leves com acabamento em fibra de carbono brilhante. Os bancos esportivos adaptáveis na frente (com ajuste elétrico de 18 vias e pacote de memória) podem ser encomendados como opção e sem custo adicional. Um logotipo Turbo GT é bordado nos encostos de cabeça dianteiros. Além disso, um distintivo com o logotipo do modelo individual está localizado abaixo do painel de controle do climatizador. Equipamento interno exclusivo com tons contrastantes em Azul Volt ou Prata GT está disponível mediante solicitação.

No volante esportivo GT, a borda é revestida com Race-Tex preto e tem uma marcação de 12 horas. O Taycan Turbo GT apresenta o pacote Sport Chrono do Taycan Turbo S.

Taycan Turbo GT com pacote Weissach

O Taycan Turbo GT com pacote Weissach é ainda mais preciso em sua posição. Com medidas adicionais de aerodinâmica e construção leve, este modelo é ainda mais definitivamente projetado para o desempenho. O Taycan Turbo GT com pacote Weissach acelera de 0 a 100 km/h em 2,2 segundos, tornando o modelo de dois lugares um décimo de segundo mais rápido que o igualmente potente Taycan Turbo GT. Sua velocidade máxima é de 305 km/h em vez de 290 km/h.

Medidas adicionais de aerodinâmica incluem elementos defletores de ar na parte inferior do veículo e um novo difusor dianteiro. Na traseira, o modelo com o pacote Weissach apresenta uma asa traseira fixa em acabamento de fibra de carbono com suportes de asa fixados à carroceria. O downforce total aqui é de até 220 kg. O logotipo do pacote Weissach aparece em ambos os lados da asa traseira.

Exclusivamente disponível mediante solicitação está um envoltório listrado em Azul Volt, Preto ou Preto (fosco). Isso acentua ainda mais o caráter esportivo do carro. O design listrado pode ser combinado com o conjunto de decalques preto.

Eliminar todos os itens desnecessários para performance em pista reduziu aproximadamente mais 70 kg em comparação com o Taycan Turbo GT sem o pacote Weissach. Em vez do sistema de bancos traseiros usual, há um revestimento de fibra de carbono leve e feito sob medida com um compartimento de armazenamento atrás dos encostos de banco para o motorista e passageiro dianteiro. O relógio analógico do pacote Sport Chrono, que normalmente está presente no painel de instrumentos, também é dispensado, assim como os tapetes dos pés e do porta-malas, e é usado menos material de isolamento. O Taycan Turbo GT com pacote Weissach só tem uma porta de carregamento no lado do passageiro, que é operada manualmente em vez de eletricamente. Vidro especial isolante de som e calor e o pacote de som Plus também economizam peso. Este último dispensa os alto-falantes traseiros e substitui o sistema de som BOSE® Surround.

O pacote interior GT com características Race-Tex em preto é item de série. No lado do passageiro, há um distintivo com o logotipo do pacote Weissach. Os pacotes internos em Azul Volt e Prata GT também estão disponíveis para o Taycan Turbo GT com pacote Weissach. Costuras contrastantes na cor respectiva complementam a gama de recursos. (Fotos: Porsche/Divulgação).