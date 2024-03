A Unimed Curitiba apresentou a maquete do projeto do Complexo Hospitalar Materno-Infantil para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. A novidade foi anunciada durante o evento de entrega oficial das obras de revitalização e modernização do estabelecimento hospitalar, comprado pela cooperativa em fevereiro do ano passado.

“Além do hospital e maternidade, que já estão com novos padrões de infraestrutura e atendimento, queremos ter uma unidade pediátrica com várias especialidades, dentro do mesmo terreno, para o atendimento integral às mães e crianças. Já temos um projeto arquitetônico desenhado e dimensionado para as necessidades de atendimento materno-infantil. Com esse anteprojeto, poderemos pautar o assunto em uma Assembleia Geral Extraordinária em data a ser definida futuramente para apresentar a previsão de investimentos a todos os nossos médicos cooperados de modo que possam avaliar a proposta com segurança e deliberar a respeito”, explicou o diretor-presidente da Unimed Curitiba, Rached Hajar Traya.

Após quase um ano de obras, a revitalização da maternidade que marcou gerações na cidade foi oficialmente entregue dentro de um novo conceito de assistência médica e ambulatorial. “Desde que oficializamos o contrato de compra e venda com a Associação Cultural São José, a nossa intenção sempre foi a de transformar o Fátima na melhor experiência em saúde da mulher e atendimento obstétrico do Paraná. Por isso, realizamos uma grande reforma estrutural e agregamos o Jeito de Cuidar Unimed ao atendimento de qualidade que já era prestado na maternidade”, afirmou.

Nova maternidade em Curitiba

A maternidade tem, agora, uma estrutura moderna e de alta qualidade, com atendimento e serviços especializados, humanizados e ainda mais acolhedores, seja no pronto-socorro, no centro obstétrico, nos consultórios do centro de especialidades, nas salas para inserção de DIU, nos 14 leitos da UTI Neonatal e nos 49 leitos hospitalares, divididos em enfermaria, apartamentos e suítes.

Durante o evento realizado na última sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o diretor-presidente da Unimed Curitiba também entregou à diretora do eixo Saúde Humana da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Lídia Ana Zytynski Moura, um jaleco para marcar o início da preparação prática dos alunos do último ano de Medicina dentro da maternidade.

“Desde o ano passado, firmamos parceria com a PUCPR e já estamos recebendo alunos na Unimed Laboratório e em breve em nossas unidades assistenciais. Agora, com a completa reestruturação da maternidade, vamos começar a receber os alunos de Medicina, pois temos também um compromisso com a formação de profissionais focados no cuidado com a saúde das pessoas e comprometidos em gerar impacto positivo na comunidade em que estão inseridos. E isso nada mais é do que atender ao nosso propósito e colocar em prática o sétimo pilar do cooperativismo.”, finalizou Traya.

