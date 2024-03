O show da banda sul-coreana 2Z, também conhecida por TU:ZI – pronuncia-se “Tuzi” -, em Curitiba acontece nesta sexta-feira (15), no CWB Rock N’ Hall. O grupo ganhou fama no Brasil após fazer covers em versão rock n’ roll de hits nacionais como “A Queda”, de Gloria Groove, e também de músicas famosas do k-pop.

Os ingressos para o show custam a partir de R$ 160 mais taxas administrativas e podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto.

Além de Curitiba, 2Z também se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O primeiro show acontece na capital paranaense.

Assista ao videoclipe de ‘A Queda’:

Formação da banda 2Z

O 2Z é formado por Ho Jin (vocais), Ji Seob (guitarra), Jung Hyun (baixo), Bum Jun (bateria) e Zunon (DJ e teclados). A estreia do grupo foi em janeiro de 2020, com o EP We Tuzi. A discografia da banda conta com um álbum, três EPs e três singles digitais.

Em entrevista recente a um jornal brasileiro, eles disseram querer ser lembrados como “uma banda que transmite esperança, amor e coragem”. A banda já passou pelo Brasil em 2023, mas essa será a primeira vez em Curitiba.

2Z no CWB Hall

Dia: 15 de março, sexta-feira

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 4142. Curitiba – PR.

Ingressos: a partir de R$ 160

