Mega shows agitam São José dos Pinhais na Festa da Cidade

No próximo sábado (16), a partir das 11h, começa a Festa da Cidade 2024 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O evento celebra os 334 anos do município, é gratuito e será realizado na Rua Voluntários da Pátria, no Centro do município, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros.

Os mega shows nacionais ficam por conta do sertanejo Michel Teló, Raça Negra, Leonardo, Padre Fábio de Melo e Fernandinho. Também vão se apresentar artistas locais, fortalecendo o cenário musical dos são-joseenses. Além disso, os presentes poderão desfrutar de uma variedade gastronômica na praça de alimentação, que contará com diversos food trucks oferecendo opções para todos os paladares.

A segurança será garantida pelas forças policiais do município, que segundo a prefeitura trabalharão para garantir o bem-estar de todos os participantes, proporcionando um ambiente tranquilo e familiar.

Haverá ainda uma sessão solene na Câmara dos Vereadores e uma meia maratona, no domingo (24), fechando as comemorações.

Shows nacionais!

Sábado (16), a partir das 21h: Michel Teló

Domingo (17), a partir das 20h30: Raça Negra

Segunda (18), a partir das 20h30: Leonardo

Terça (19), a partir das 20h: Álvaro e Daniel, Padre Fábio de Melo

Quinta (21), a partir das 20h30: Fernandinho

