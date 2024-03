Leilão da PRF no Paraná tem carros e motos a partir de R$ 600; veja destaques

Carros e motos abandonados, removidos ou recolhidos – inclusive com restrição judicial – serão leiloados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em leilão virtual nesta terça-feira (12). Fazem parte dos lotes, veículos recolhidos pela PRF na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

LEIA MAIS – Nota Paraná milionário libera R$ 35,3 milhões em créditos nesta segunda; veja quem recebe

Ao todo, são 133 veículos conservados para circulação, com lances mínimos entre R$ 600 e R$ 25 mil. Entre os veículos que podem voltar para as ruas, há opções como Hyunday IX 35 2.0 com lance inicial de R$ 25 mil, Ford Fiesta 1.6 por R$ 15 mil, Renault Sandero a R$ 8,6 mil, Fiat Bravo 1.8 por R$ 3,2 mil, moto Honda NXR 160 a partir de R$ 2,2 mil o lance, entre outros.

VIU ESSA? Mega serviço da Sanepar deixa 199 bairros de Curitiba mais cidades sem água

Como participar do leilão

As sessões públicas de lotes de veículos conservados, que podem voltar à circulação, e de sucata, com motor aproveitável e inservível, são realizadas exclusivamente no sistema eletrônico “on-line” (internet) no site www.kronbergleiloes.com.br.

Veículos que podem voltar a circular

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos considerados conservados podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação, após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, não havendo relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos.

Sucatas

Na quarta-feira (14) é a vez do leilão virtual de sucatas. Sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, e segundo a PRF, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Ao todo, serão 193 sucatas com lances mínimos entre R$ 5 e R$ 5 mil.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!