Paccar Financial atinge a marca de 10 mil caminhões financiados

A Paccar Financial – banco com expertise global no setor de transportes, que atua fortemente nas operações de crédito e financiamentos aos clientes DAF – atinge a marca de 10 mil caminhões financiados desde 2019, quando teve o início de suas atividades no Brasil. Em 2023, a instituição movimentou mais de R$ 2,6 bilhões e encerrou o ano com 41% de participação nas vendas de veículos DAF.

Somente no ano passado, foram mais de 3,4 mil caminhões financiados pelo banco, um crescimento de cerca de 23% em relação a 2022. Com a estratégia de suportar o avanço no ritmo de vendas da DAF, a única montadora de caminhões que cresceu em 2023, a instituição investiu em sua estrutura comercial, aumentando consideravelmente sua equipe de profissionais. Esta estratégia permitiu mais agilidade nas análises de crédito e um melhor atendimento às concessionárias e clientes.

“Desde a criação da Paccar Financial no Brasil, trabalhamos constantemente para oferecer soluções de crédito que auxiliem nossos clientes no seu planejamento financeiro, permitindo a aquisição de caminhões novos e, consequentemente, contribuindo para a boa rentabilidade do seu negócio. Este é um diferencial da nossa marca, estar próximo ao cliente, entender suas necessidades e ajudá-lo a concretizar seus sonhos e objetivos. O resultado é o registro de recordes consecutivos de nosso banco no Brasil”, comemora Anderson Haiducki, diretor-geral da Paccar Financial Brasil.

A instituição oferece três linhas de crédito: CDC, Leasing e BNDES Finame, todas com opção de pagamento em até 60 meses e seis meses de carência. Tanto pessoas jurídicas, quanto físicas, são elegíveis às operações da instituição. Em outubro de 2023, a Paccar Financial foi indicada para o ranking das Maiores Empresas do Brasil, estando entre as finalistas das 500 maiores em nível nacional, e uma das 15 maiores da região dos Campos Gerais, no Paraná, em lista divulgada pelo Grupo Amanhã e pela PwC Brasil.

Cliente 10.000 – Lontano Transportes

Parceira da DAF desde 2014, a Lontano Transportes comprou o caminhão 10.000 financiado pela Paccar Financial, uma edição especial do XF, com motor de 480cv, cabine Super Space e acessórios exclusivos da Paccar Parts. “Nossa empresa está no mercado desde 2010 e atua em todo o território nacional, com mais de 900 colaboradores. A DAF está conosco desde o início da sua operação no Brasil e a Paccar Financial é uma das mais importantes parceiras que temos no mercado financeiro. Desde então, já adquirimos e financiamos mais de 100 caminhões da marca, com ótimo desempenho na nossa operação”, ressalta Airton Dall’Agnol, Presidente do Grupo Lontano.

Tradição financeira

Desde 1960, a Paccar Financial apoia os negócios globais do Grupo Paccar e está presente em 26 países em quatro continentes. É líder no mercado com seus produtos Kenworth, Peterbilt e DAF de alta qualidade e tecnologias inovadoras para os melhores processos de solicitação de crédito e serviços de empréstimo, e apoio aos clientes em todas as fases do ciclo de negócios. São mais de mil colaboradores espalhados pelo mundo que, em conjunto, financiam mais de 60 mil veículos comerciais por ano.