Os dinossauros dominaram a Terra há milhões de anos, mas a realidade atual é que eles são muito queridos e fazem sucesso entre as crianças e, por isso, são atração de um shopping em Curitiba. Voltado para o público infantil, o Shopping Estação, no Rebouças, inaugurou o Jurassic Kids, um parque com diversas atrações e réplicas dos répteis gigantes.

Quem for até o local vai poder brincar na torre elástica, passar pelas passarelas e escorregadores tubulares e temáticos, além de se jogar na piscina que tem mais de 50 mil bolinhas. São 175 m² de diversão com réplicas de Pterodáctilo, Velociraptor e Braquiossauro com dois metros de altura, em média. Em um dos corredores, os pequenos saem direto da “boca” do T-Rex.

O parque é indicado para crianças de 01 a 13 anos de idade. Menores de 4 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm 50% de desconto.

Os ingressos custam a partir de R$ 45 para 15 minutos no Jurassic Kids. Mais informações podem ser consultadas no site do shopping.

Serviço – Dinossauros no Shopping Estação

Quando: até dia 29 de abril

Quanto: a partir de R$ 45 por 15 minutos de estadia no parque

Público: crianças de um a 13 anos

Endereço: Shopping Estação – Avenida Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

