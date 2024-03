Especializada na culinária argentina, a Medialuna abriu uma nova loja em Curitiba. A história do estabelecimento começou em 2019, quando o empresário argentino Abel Blumenkrantz resgatou receitas de família, com muitas memórias afetivas, para abrir a primeira loja na capital do Paraná. No cardápio é possível encontrar media lunas, empanadas, alfajores e tortas.

A nova loja é na Rua Sete de Abril, 698 no bairro Alto da XV. O local está com mais espaço, horário ampliado e ainda mais pratos no cardápio. A ideia, segundo o empresário, é que o local seja a casa dos sabores da Argentina em Curitiba.

As media lunas, por exemplo, são feitas em dois tamanhos. As de tamanho tradicional (a partir de R$ 3,50 a unidade), que são feitas com a tradicional massa argentina folhada, fofinhas e levemente adocicadas, ideais para comer a qualquer hora do dia. Tem combos de meia dúzia por R$ 19,70 e de uma dúzia por preço promocional de R$ 29,60. Tem também no tamanho médio (a partir de R$ 7,10 a unidade), que são levemente salgadas e ideais para fazer sanduíches; Tem combos meia dúzia com valor promocional de R$ 35. E com a possibilidade de fazer sanduíches doces e salgados, a partir de R$ 13,40.

Já os alfajores (a partir de R$ 11,60 a unidade) têm cinco sabores: Maisena, com recheio de doce de leite e coco; Castanha, com massa de baunilha e castanha-do-Pará, recheado com doce de leite e caramelo de castanha; o Santafesino, feito com massa folhada, recheado com doce de leite e cobertura de glacê de limão; Maní, feito com massa de cacau 100% e pedacinhos de amendoim, recheado com chocolate meio amargo; e o Marplatense, que tem massa de chocolate recheada com doce de leite e cobertura de chocolate meio amargo.

O menu de empanadas conta com 12 sabores, com destaque para o sabor de Carne cortada a cuchillo (R$ 11,60), que é feita no estilo mendozino e traz carne em cubos, mix de temperos, azeitona, uva-passa e ovo; a de Parma com queijo da Canastra (R$ 17.90); Queso y Cebola (R$ 11,60), recheada com muçarela e cebola refogada branqueada na manteiga.

Loja especialista em sabores argentinos em Curitiba faz promoção em março

O espaço também tem promoções temporárias. De 12 a 15 de março, os clientes ganham uma fatia da Coquitorta (massa de baunilha com coco queimado, recheio de doce de leite com cream cheese e cobertura de coco queimado).

Para comemorar o mês da mulher tem a promoção pedido em dobro. Todos os dias vão ser sorteados alguns clientes que terão a oportunidade de fazer um pedido e enviar outro igual e de graça para quem quiser.

E para fechar a semana de inauguração da loja Medialuna, um evento no dia 16 de março terá empanadas, vinhos e media lunas com preço promocional (R$ 10 cada).

Medialuna Sabores Argentinos

Loja Alto da XV: Rua Sete de Abril, 698 – Alto da XV (Fácil estacionamento nas ruas laterais). Horário de funcionamento: de segunda a Sábado das 8h às 21h.

Loja Ecoville: Paulo Gorski, 861 – loja 13 – Mossunguê. Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 14h30 às 21h.

Confira o site para mais informações.

