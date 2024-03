Triumph faz ação promocional na compra da linha adventure

A Triumph oferece condições imperdíveis para compra dos modelos de toda a família Tiger – Tiger 1200 Rally Explorer, Tiger 900 Aragón Edition e Tiger Sport 660, em toda a rede de concessionárias da montadora no país durante o mês de março. Para a Tiger 900 Aragón Edition, eleita com selo de Melhor Valor de Revenda na categoria BigTrail até 900cc pela Autoinforme, a montadora oferece preço promocional de R$ 70.990,00 para a versão GT Aragón com taxa 1,19% e bônus de R$ 3.000 ou IPVA + documentação 2024 grátis.

Já a versão Rally Aragón sai por R$ 71.990,00 com parcelas de R$ 990 + taxa de 1,19% a.m. A GT Aragón possui 5 modos de pilotagem, protetores de motor e garfos de cartucho Marzocchi USD de 45 mm totalmente ajustáveis com suspensão traseira ajustável eletronicamente. Já na versão Rally, são 6 modos de pilotagem, protetores de motor e tanque, além de garfos Showa ajustados para um desempenho off-road ainda maior. Ambas as edições da Tiger 900 Aragón são altamente equipadas com 95 cv de potência e 87Nm de torque, 6 marchas, ABS otimizado para curvas, freios Brembo Stylema, quickshifter, piloto automático, tela de TFT de 7 polegadas, suporte de malas laterais e de top case.

Para quem desejar comprar a Tiger 1200 Rally Explorer, a condição especial é de R$ 121.490,00 por R$ 113.490,00, exclusivo para este mês. Já para a Tiger Sport 660, que possui 81 cavalos de potência e foi eleita campeã em três das principais premiações do setor em 2023 – Concurso Moto Premium, Moto do Ano e Moto de Ouro, o cliente conta com taxa de 1,19% a.m além de um bônus de R$ 4.000 para utilizar como desconto no preço da motocicleta ou IPVA + DOC 24 grátis. Outra vantagem é que, somente em março, a Tiger Sport 660 vem equipada com o Quickshifter – única moto da categoria com esse acessório. As ofertas são válidas para as unidades dos modelos 23/24.

Triumph Smart

O Triumph Smart tem como base um financiamento exclusivo para os clientes da marca, com entrada variável, taxas de juros especiais e até 23 parcelas mensais que cabem no bolso do cliente. No final deste prazo, restará uma parcela residual que também é variável de acordo com a entrada e o valor das parcelas mensais. Caso o cliente tenha interesse, ele pode aproveitar o benefício da Recompra Garantida, na qual a Rede de Concessionários Triumph garante a recompra daquela moto usada. Outro benefício do Triumph Smart é a possibilidade de o cliente incluir no financiamento a compra de roupas e acessórios para moto.

No momento da parcela balão, o cliente também poderá escolher o que fazer: quitar o valor, refinanciar a parcela ou escolher um novo modelo Triumph dentro do plano. O cliente ainda tem opção de montar o plano que melhor se encaixa no seu bolso. Para mais informações sobre o Triumph Smart: https://triumphsmart.com.br/.

Pós-venda

A montadora também oferece aos clientes Triumph o “Total Care”, programa global que disponibiliza suporte a uma linha completa de serviços e produtos premium, como: acessórios e peças originais, equipe altamente qualificada, check-up e manutenção preventiva, agendamento on-line de onde estiver e garantia estendida por mais 1 ou 2 anos.