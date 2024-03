Novo Macan está chegando ao universo de jogos Overwatch

A Porsche e o desenvolvedor de jogos Blizzard Entertainment® anunciaram uma nova colaboração no evento South by Southwest® (SXSW®) para o seu famoso jogo Overwatch® 2. A partir desta primavera (hemisfério norte), os jogadores poderão utilizar skins especiais inspiradas nos carros da Porsche, incluindo o novo Macan totalmente elétrico, para dois dos seus personagens mais populares.

Já estabelecida em jogos de corrida, a fabricante de carros esportivos está expandindo seu portfólio além do gênero de automobilismo, começando com o Overwatch 2, um dos jogos mais populares do mundo. Overwatch 2 é um jogo gratuito disponível no PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

O objetivo desta colaboração é apresentar o design elegante da marca Porsche de uma maneira inesperada e divertida. “A comunidade jovem e diversificada do Overwatch 2 é muito empolgante para nós como marca”, diz Deniz Keskin, Chefe de Gerenciamento de Marca e Parcerias da Porsche AG. “Overwatch 2 oferece uma história sofisticada, e os jogadores podem se identificar facilmente com os personagens. Esses foram blocos de construção importantes para nós criar uma colaboração de marca com a Blizzard e contar uma história inspirada no novo Macan totalmente elétrico”.

Mecha com elementos do Porsche Macan

Quando a colaboração for lançada no jogo nesta primavera, haverá inúmeros cosméticos para os jogadores coletarem, incluindo duas skins inspiradas na Porsche. A primeira skin a ser revelada é para a personagem favorita dos fãs, D.Va. Uma ex-gamer profissional que pilota seu Mecha parecido com um robô. Sua nova skin incorpora numerosos elementos de design diretamente do Macan Elétrico, como a característica unidade de luz superior plana com os distintivos quatro pontos de luz diurna da marca. As primeiras impressões deste novo design podem ser conferidas em uma estátua em tamanho real do Mecha, estreando no South by Southwest®, que estará em exposição em outros eventos ao longo do ano.

“A filosofia de design da Porsche se combina maravilhosamente com a forma como abordamos o design de nossos heróis em Overwatch 2”, explica Tina Wei, artista conceitual na equipe de Overwatch. “O Mecha da D.Va foi projetado para otimizar a função em cima da beleza visual que se encaixa em um mundo futurista, o que naturalmente se alinha ao estilo visual e design da Porsche”.