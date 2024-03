Que o café é uma das bebidas preferência nacional, não há o que se discutir. Mas quando a bebida vira uma homenagem feita pelo Google, no Doodle desta segunda-feira, isso merece destaque. O site de buscas criou uma arte para homenagear o Flat White, mas você sabe que tipo de café e esse?

O Flat White é um café com feito com café expresso com uma microespuma. Segundo baristas, profissional especializado em fazer cafés, essa bebia tem uma proporção maior de café em relação ao leite do que um café com leite tradicional. O Flat White tem uma camada fina de microespuma menos ainda que a presente num cappuccino, por exemplo.

Ao degustador deste café, vem aquela deliciosa sensação da espuminha nos lábios. Algo tão marcante que até ganhou a homenagem do Doodle desta segunda-feira.

Como fazer um café Flat White?

Segundo a Nescafé, o flat white – que tem uma mistura de leite com microespuma derramado sobre uma dose única ou dupla de expresso – é composta por leite vaporizado infundido com ar que cria uma textura suave e aveludada e sabor cremoso. O derramamento preciso e a vaporização de creme são essenciais ao fazer um flat white. Foi criado em 1980 e suas irigens se dividem entre Austrália e Nova Zelândia.

Foto: Freepik.

