Um sargento da Polícia Militar do Paraná morreu após ser atropelado por um carro que trafegava por um cruzamento na contramão, na noite deste domingo (10), no bairro Capão Raso, em Curitiba. O policial chegou a ser atendido por equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos no momento em que era encaminhado ao Hospital do Trabalhador. O nome do policial não foi revelado.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, mostram o impacto e o veículo atropelador trafegando na contramão.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Atílio Brunetti, que é a preferencial, bem no cruzamento com a Rua Olindo Sequinel, no bairro Capão Raso, em Curitiba. A imagem mostra o policial cruzando a rua de moto e o outro veículo, pela contramão, invadindo a preferencial. O motociclista foi atingido e lançado contra um poste.

O motorista causador da tragédia chegou a deixar o local do acidente, mas logo depois foi encontrado e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) e vai responder pelo crime.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Cruzamento perigoso!!

O trecho acabou de ser transformado num binário e a população reclama que o perigo naquele cruzamento é constante. Existe sinalização no local, mas relatos da comunidade apontam que o desrespeito ali é constante.

