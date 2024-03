Uma nova onda de calor deve marcar os últimos dias do verão (20 de março) no Paraná, incluindo Curitiba e região. A previsão de meteorologistas é que a temperatura fique 5ºC mais quente comparado aos últimos dias, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba deve registrar a partir de quarta-feira (13), um aumento considerável no calor. Na quarta, a máxima prevista é de 28ºC, quinta-feira (14), a máxima pode bater 30ºC, seguindo até o começo da próxima semana.

Essa tendência de calor vai seguir pelo mês de março. Além do tempo quente, espera-se um período de umidade elevada que favorece o tempo abafado, ou seja, as tempestades são esperadas em várias regiões do estado devido a influência do El Niño.

Calor e pouca chuva: previsão do tempo para o começo da semana no Paraná

Segundo o Simepar, a segunda-feira (11) vai ser de pouca chuva no Paraná. Na maior parte do estado predomina um ar mais seco, situação que contribui para o predomínio de sol.

No leste, entre a Região Metropolitana e as praias, a nebulosidade fica mais variável, inclusive com chance de garoa no litoral. Temperaturas ficam bastante elevadas no interior.

Curitiba deve ter sol entre nuvens na maior parte do período, com a máxima chegando a 25ºC.

