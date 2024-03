O mês de março, último do verão, vai ser de alta temperatura no Paraná. Além do calor, espera-se um período de umidade elevada que favorece o tempo abafado, ou seja, as tempestades são esperadas em várias regiões do estado devido a influência do El Niño.

Novo shopping de Curitiba distribui cupons para brinquedoteca recém-inaugurada

Segundo Samuel Braun, meteorologista do Simepar, a projeção indica que parte do Paraná vai seguir com chuva, especialmente nas regiões como o centro-sul e leste ( Curitiba, Região Metropolitana e Litoral). “Mesmo com o enfraquecimento do El Niño, ele ainda influência. É bem provável que a chuva chegue próximo ou acima da média histórica que é de 125 milímetros em Curitiba nesse mês”, disse Samuel.

+ Leia mais: Festival de Churrasco terá três dias de carne assada, música e diversão na Fazenda

Além da chuva, a tendência para o mês de março é de calor, podendo ter ondas quentes em áreas dos estados do Sul. No Paraná, o calorão irá atingir principalmente a região oeste.

Começo de março

Como diz a canção composta por Tom Jobim em 1972, “Águas de Março” que fecham o verão, os primeiros dias em Curitiba vai ter momentos de chuva e aberturas de sol em alguns períodos. Para a próxima semana, calor passando de 25°C na capital, mas não esqueça de levar o guarda-chuva, especialmente na terça-feira (05).

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos