Nos dias 15, 16 e 17 de março, a partir das 11h, na Praça Brasil, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, acontece o 1º Festival Churrasco na Fazenda. O evento será realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande e Companhia de Desenvolvimento (CODEF), e trará inúmeros mestres churrasqueiros, diversidade gastronômica, atrações culturais e muita diversão.

O Festival vai reunir 20 estações de churrasco, que irão oferecer muitas opções para quem quiser saborear uma carne diferenciada. Dentre as opções de churrasco, os participante poderão escolher vários tipos de carnes preparadas com diversas técnicas, como a assadas em carvão e lenha, parrilha, pit smoker – que é uma carne cozida em fumaça bem quente – fogo de chão, além dos tradicionais porco e boi no rolete.

Quem for ao evento vai saborear essas delícias e também aproveitar as atrações culturais locais que preencherão os três dias de festa. A Banda Escola fará a abertura das apresentações na sexta-feira, 15, às 17h, e Faby e Júnior encerram as apresentações do Festival, no Domingo. Confira a programação completa.

Vale ressaltar que o Festival tem entrada gratuita e a população poderá comprar e degustar as carnes de preferência no próprio local. Uma ótima oportunidade de reunir toda a família para curtir um churrasco profissional.

Junto com o Festival Churrasco na Fazenda também será realizada a Feira Brasil, que reúne vários Food Trucks com inúmeras opções gastronômicas e a Feira do Artesanato, com muitas opções de presentes e acessórios.

Chuleta com Polenta

O Festival também será o momento para a população conhecer nossa comida típica. Por meio de uma consulta popular, a famosa “chuleta com polenta” foi escolhida como o prato que representa nossa cidade.

O prato consiste em um corte de filé próprio para preparo em chapa, com o acompanhamento de batata frita e a suculenta polenta frita na mesma chapa, com queijo por cima. Refeição que se tornou a mais saboreada pelos caminhoneiros que passavam pela cidade e que se tornou a queridinha da região, movimentando os restaurantes e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

