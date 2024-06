Foton apresenta novos caminhões e lança duas picapes no Brasil

A Foton, uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo, apresenta novos produtos ao mercado brasileiro, marcando um novo capítulo da trajetória da empresa no País. São novidades que reforçam o compromisso da multinacional com a inovação e a ampliação de portfólio no Brasil.

Os veículos apresentados são o caminhão semipesado Auman 17T (com Peso Bruto Total de 17 toneladas), duas versões do caminhão semileve Aumark S 315 (com Peso Bruto Total de 3,5 toneladas), duas versões do minicaminhão Wonder (com capacidade de carga útil de até 1.495 kg) e duas picapes híbridas Tunland, V7 e V9. Todos os modelos estão em conformidade com as exigências do programa Euro 6.

Os veículos foram lançados há menos de um ano na China. São equipados com um pacote tecnológico avançado de segurança e desempenho, com preços atrativos. De acordo com Darren Lu, Diretor Geral da Foton Brasil, inicialmente os novos modelos serão importados para o Brasil e estarão preparados para atender às demandas específicas do mercado de transportes do País.

O caminhão Auman de 17 toneladas chega em apenas na versão manual. Os demais novos modelos estarão disponíveis em duas versões cada. O minicaminhão Wonder chega com cabine simples e cabine dupla, a linha de picapes Tunland terá as versões híbridas V7 e V9 e os caminhões Aumark S 315 terão opções de transmissão manual e automatizada.

Os lançamentos têm como objetivo ampliar a linha de produtos Foton no Brasil, que atualmente comercializa uma gama completa de caminhões leves e médios no País. A meta da empresa é, em breve, oferecer opções para todos os segmentos de veículos comerciais brasileiros.

“A Foton decidiu trazer esses novos veículos para o Brasil, pois acredita no potencial de crescimento do mercado local de transportes”, afirma Darren. “Entendemos que há um grande potencial de vendas para veículos comerciais Foton no Brasil devido ao crescimento de setores como o e-commerce e o agronegócio. Nossa meta de vendas no País é crescer gradativamente e chegar a duas mil unidades em 2024. Em 2025, a projeção é de 3 mil unidades. Já iniciamos o processo de homologação desses novos produtos e iremos finalizar esse processo até o final de 2024”.

O primeiro dos novos caminhões a ser comercializado em território brasileiro será o Aumark S 315, que estará disponível para venda a partir de agosto na rede de concessionárias da marca.

Desde 2023, a Foton comercializa no mercado brasileiro os caminhões leves Aumark S 715 (PBT de 7 toneladas) e S 916 (PBT de 9 toneladas), o caminhão médio S 1217 (PBT de 11,5 toneladas) e o semileve 100% elétrico iBlue (PBT de 6 toneladas). Tais veículos continuarão sendo vendidos no mercado brasileiro, juntamente com os novos modelos.

Planos de longo prazo e expansão da rede

“A Foton tem planos de longo prazo para o Brasil”, explica Darren. “Este é um mercado estratégico para nós. Estudamos cuidadosamente o mercado nacional por mais de uma década e estamos dando passos importantes no País. No futuro, traremos caminhões pesados e extrapesados e mais veículos comerciais elétricos e híbridos para o Brasil”, afirma.

Atualmente, a Foton conta com 30 concessionárias no Brasil e está trabalhando para expandir seu número de revendas para 50 até o final de 2024. A meta é ter uma rede com mais de 100 concessionárias nos próximos cinco anos.

“Nossas concessionárias têm ampla e comprovada experiência no mercado de venda de veículos comerciais novos no País. São concessionárias especializadas no segmento”, diz Darren. “Além disso, temos um programa de qualificação e reciclagem bem estruturado para os profissionais da rede e oferecemos todas as ferramentas necessárias para que os técnicos possam prestar um serviço de alta qualidade aos nossos clientes, em qualquer região do Brasil”.

A Foton também fortalecerá seus serviços de pós-venda. “O melhor programa de fidelidade é oferecer o serviço de pós-venda da mais alta qualidade. Hoje, por exemplo, estamos com uma campanha de revisões gratuitas de três anos ou 100 mil km para clientes que comprarem os caminhões Aumark S 315, 715, 916 e 1217. Com essa política, os clientes podem economizar significativamente”, explica Darren.

Para oferecer confiabilidade no pós-venda, a empresa mantém um centro de distribuição de peças na cidade de Itajaí, Santa Catarina, de onde partem as peças de reposição para as concessionárias da marca. São mais de quatro mil part numbers disponíveis para o mercado de reposição.

Todos os novos veículos no Brasil são produzidos nas modernas fábricas da empresa na China. “No entanto, quando o negócio crescer e a demanda por nossos produtos aumentar, iremos considerar fabricar caminhões no Brasil e usar fornecedores locais de peças”, explica Darren. Os caminhões da Foton são equipados com marcas de alta confiabilidade que atuam no Brasil há décadas, como motores Cummins e transmissões ZF.

A Foton possui hoje um escritório na cidade de São Paulo, com departamentos de vendas, pós-vendas, engenharia de P&D, TI, finanças e branding. “Acreditamos no mercado brasileiro. Estamos investindo no Brasil e nosso planejamento é de longo prazo”, conclui Darren Lu. (Fotos: Foton/Divulgação).