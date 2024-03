Tradicional sorveteria de Curitiba, A Formiga é alvo de incêndio criminoso

Uma das sorveterias mais tradicionais de Curitiba, A Formiga, foi alvo de um ataque na madrugada desta sexta-feira (1º). Eram 3h15 da madrugada quando câmeras de segurança flagraram dois homens ateando fogo na fachada do estabelecimento comercial. A sorveteria fica na Avenida Iguaçu, no Água Verde, há mais de 70 anos. Veja mais fotos abaixo!

Os marginais estavam encapuzados e foram flagrados pelas câmeras jogando o que parece ser gasolina. Com a explosão, um deles chega a ter a perna atingida pelo fogo. Na imagem, eles aparecem correndo com uma espécie de galão nas mãos.

Max Frischmann, um dos responsáveis pela sorveteria A Formiga, conversou com a Tribuna e informou não saber dos motivos desta ação criminosa. “Meia noite houve um princípio de incêndio e às 3h eles voltaram e atearam fogo. Não temos desavença alguma com ninguém, nada que justifique uma ação dessa”, explicou.

O prejuízo ficou na fachada do estabelecimento, bastante destruída e fuligem que acabou entrando na loja. “Felizmente para dentro da loja nada foi danificado. Já abrimos o boletim de ocorrência”, explicou.

Fachada da sorveteria A Formiga foi incendiada. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

No lado de fora da loja foi encontrada uma garrafa utilizada pelos marginais. A perícia ainda não havia sido realizada no local, até a publicação desta matéria

O Corpo de Bombeiros foi acionado por duas vezes no endereço, na madrugada desta sexta-feira, segundo os registros oficiais. O primeiro ocorreu às 00h55 e o segundo às 3h19, ambos classificados como Incêndio em edificação.

Vaquinha Online para reconstrução do local

Logo após o incidente registrado na madrugada na sorveteria, a direção da A Formiga informou a criação de uma vaquinha online para ajudar na reconstrução do local. Assim que a ação for elaborada esta matéria será atualizada com o link.

