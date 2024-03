Chegou a hora de ajudar quem tanto promoveu a família em torno do sorvete. Os responsáveis pela A Formiga, sorveteria fundada em 1951, sofreu um atentado na última sexta-feira (1º), criaram uma vaquinha virtual com o objetivo de auxiliar na reconstrução da loja. Na última sexta-feira câmeras de segurança flagraram dois marginais ateando fogo no estabelecimento comercial, que ficou com a fachada e partes do interior destruídos pelas chamas.

De acordo com os donos, o fogo atingiu a fachada e a área de atendimento, o estoque e equipamentos. O prejuízo ainda não foi calculado, mas afetou toda a comunidade curitibana por se tratar de um local com mais de 70 anos de história na cidade.

“Vamos nos unir nessa corrente do bem para ajudar a sorveteria que tem sorvete com sabor de infância a retomar suas atividades o mais breve possível”, diz parte do texto publicado no site da vaquinha virtual. A meta financeira é de R$ 80 mil.

+Leia mais! Sorveteria Formiga, uma das mais tradicionais de Curitiba, inaugura nova loja

Como ajudar?

Acesse a vaquinha virtual e faça a transferência via PIX, cartão de crédito ou boleto. Caso queira ajudar diretamente na conta bancária da A Formiga, o PIX CNPJ é o 81063182000141 .

Fachada da sorveteria A Formiga foi incendiada. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos