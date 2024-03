Muggiati celebra aprendizado e resultados positivos em Goiânia

Se a primeira vez a gente nunca esquece, Zezinho Muggiati terá boas lembranças de sua estreia na Stock Car. Após as duas corridas disputadas no Autódromo de Goiânia no fim de semana, ele confirmou a boa fase do ano passado e foi o melhor “rookie” da primeira etapa. Além de celebrar os resultados, ele também viveu situações que vai levar a diante, como a parada de box da corrida 1 e o uso do “push” da corrida 2, que lhe custaram o top da classificação do campeonato.

“Acredito que foi um bom começo, com resultados acima do esperado e um bom entrosamento com a equipe. Claro que ainda tenho muito a aprender, mas estamos no caminho certo”, avalia o piloto que foi sétimo lugar na corrida 1 e 17º na corrida 2 após uma punição por uso do push-to-pass em momento de relargada que lhe custaram 20 segundos e seis posições.

Os resultados colocam o piloto paranaense no Top 15 da classificação do campeonato que terá um total de 12 etapas. Com 53 pontos, Muggiati é o 14ª colocado, empatado com Ricardo Zonta e Átila Abreu. O líder do campeonato é o paranaense Gabriel Casagrande, com 111 pontos.

Após a etapa de estreia, Muggiati terá vinte dias de tempo de preparação até a próxima etapa, marcada para os dias 23 e 24 no Autódromo Velocita, em Mogi-Guaçu (SP).

Stock Car Pro Series, temporada 2024, calendário:

1.ª etapa – 03/03 – Goiânia (GO);

2.ª etapa – 24/03 – Velocitta (SP);

3.ª etapa – 21/04 – Interlagos (SP);

4.ª etapa – 19/05 – Cascavel (PR);

5.ª etapa – 30/06 – Velocitta (SP);

6.ª etapa – 28/07 – Goiânia (GO);

7.ª etapa – 18/08 – Belo Horizonte (MG);

8.ª etapa – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS);

9.ª etapa – 06/10 – Argentina;

10.ª etapa – 27/10 – Velopark (RS) ou Uruguai;

11.ª etapa – 24/11 – Brasília (DF);

12.ª etapa – 15/12 – Interlagos (SP).

(Fotos: Rodrigo Guimarães).