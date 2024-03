Nissan LEAF ganha “desenho” especial em ação social

O Nissan LEAF ganhou um “envelopamento” especial no workshop promovido pela organização do E-Prix de São Paulo da Fórmula E em parceira com a escola FullpowerPRO e a Alltak, fabricante de películas de envelopamento. O modelo 100% elétrico, pioneiro na popularização destes veículos, foi usado no treinamento e recebeu adesivos alusivos à Fórmula E, a corrida de carros mais eletrizante do mundo, e à sua quarta etapa da 10ª temporada, marcada para o dia 16 de março, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

A oficina de cunho social e educacional foi realizada para um grupo de pessoas ligadas ao instituto Mães Brasil, entidade que oferece mentoria e capacitação a famílias e mulheres com crianças em situação de vulnerabilidade, também do clube Ladies Drive Brasil, que é voltado a mulheres proprietárias e apaixonadas por carros e motores, além de integrantes do time de embaixadores do E-Prix de São Paulo.

Todos os 40 participantes receberam treinamento para a iniciação na profissão de envelopador automotivo e tiveram palestras que mostraram o leque de opções de profissionalização nesta área, além de conhecerem mais sobre a Fórmula E. Eles ainda participaram de uma gincana de perguntas sobre a categoria mundial que reúne carros 100% elétricos. No final do workshop, todos receberam um certificado de conclusão.

A ação integra parte do pilar de sustentabilidade e educação promovido pela Fórmula E, que visa aproximar a comunidade ao universo dos carros elétricos. Por isso, em cada cidade na qual ocorre um E-Prix, a entidade promove ações educacionais e/ou socioambientais como essa.

“Poder participar com o Nissan LEAF dessa ação é muito marcante porque une dois pilares importantes para a nossa marca: a promoção de ações e debates sobre a necessidade da equidade de gênero e igualdade de oportunidades em nossa sociedade e o compromisso com o desenvolvimento do ecossistema da mobilidade elétrica. E, como carga extra de motivação, tendo como palco o Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, uma categoria da qual temos o orgulho de fazer parte com nossa equipe própria”, afirma Rogério Louro, diretor de Comunicação Corporativa da Nissan do Brasil.

A Nissan na Fórmula E

A Nissan compete na Fórmula E para levar a emoção e a diversão dos veículos elétricos de emissão zero a uma plateia global. Como parte de sua meta de atingir a neutralidade de carbono em todas suas operações e no ciclo de vida de seus produtos até 2050, a Nissan pretende eletrificar todos os novos veículos comercializados até o início da década de 2030, nos principais mercados. A montadora japonesa usa sua expertise para promover a transferência de conhecimento e tecnologias entre as pistas e as ruas, em busca de oferecer veículos elétricos ainda melhores aos seus clientes.

A Nissan estreou no Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E na Temporada 5 (2018/2019), tornando-se a primeira e única montadora japonesa a participar da categoria 100% elétrica até hoje. Na Temporada 7 (2020/2021), a empresa anunciou seu compromisso de longo prazo com a Fórmula E e com a era dos carros de Geração 3 (Gen3), que vai da Temporada 9 (2022/2023) até o final da Temporada 12 (2025/2026).

Com a aquisição da escuderia e.dams em abril de 2022, a Nissan assumiu o controle total de sua participação no Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Já em junho de 2022, a marca japonesa anunciou o fornecimento de sua tecnologia de motorização elétrica para a McLaren Racing durante toda a era da Gen3 na Fórmula E.

Para essa Temporada 10, a Nissan conta com Oliver Rowland e Sacha Fenestraz em seu line-up de pilotos no Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. No início desse ano, a empresa incorporou ao seu time o jovem brasileiro Caio Collet, como piloto reserva e de simulador para a temporada 2023/24.

Eles estarão representando a equipe Nissan no próximo E-Prix da 10ª temporada, que acontece no dia 16 de março, em São Paulo, na pista do Sambódromo do Anhembi. Os ingressos já estão à venda no link: https://www.fiaformulae.com/pt-br/tickets.