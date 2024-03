O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná (DCE-UFPR), representante legal dos alunos com a Instituição, emitiu nota de repúdio à uma fala homofóbica direcionada a um professor de Direito da instituição. O caso ocorreu na última quinta-feira (29), durante a Semana do Calouro do curso de Direito da UFPR.

Em uma parte do vídeo do evento intitulado “Painel 8 – Lançamento do livro “Direito Administrativo em Ação”, transmitido por um canal de YouTube, é possível ouvir o docente afirmando que dois colegas professores, assumidamente gays, estavam “queimando a rosca” e por isso ainda não tinham chegado ao local. Veja o vídeo, na postagem abaixo.

“Uma fala extremamente preconceituosa, homofóbica e inadmissível em uma universidade séria e comprometida com as liberdades individuais, como é a nossa casa, a UFPR. O DCE recebe esta fala com profunda indignação e revolta, e trabalha para que a comunidade acadêmica se sinta segura e fomenta o respeito mútuo e a tolerância, fatores fundamentais para o desenvolvimento do saber e da cidadania. Neste sentido, é inadmissível que presenciemos ainda hoje atitudes preconceituosas, carregadas de deboche, ódio e menosprezo a minorias políticas”, diz o DCE na nota de repúdio.

O DEC concluiu a nota se solidarizando com os professores citados. “Nos solidarizamos com os docentes e solicitamos que a coordenação do curso de Direito, bem como a reitoria da Universidade Federal do Paraná tome as medidas administrativas cabíveis e sérias como o caso merece”, concluiu a entidade.

Também por meio de nota, divulgada no domingo (03), a UFPR comunicou que lamenta a situação, e que está fazendo os encaminhamentos à diretoria disciplinar da instituição seguindo o processo justo. Leia abaixo a nota na íntegra.

“A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e sua Faculdade de Direito (Setor de Ciências Jurídicas) reiteram seu compromisso inflexível e inabalável com a inclusão, a igualdade e o respeito à diversidade.

A UFPR é uma instituição que valoriza e promove a diversidade em várias formas, reconhecendo a importância em criar um ambiente de segurança, respeito e acolhimento, livre de homofobia ou quaisquer outras formas de discriminação.

Diante da divulgação dos fatos ocorridos na última quinta-feira, na semana acadêmica do curso de Direito, a UFPR está agindo prontamente, fazendo os encaminhamentos à diretoria disciplinar da instituição, que tomará as providências regimentais, seguindo o devido processo legal e garantindo um processo justo a todos os envolvidos.

A UFPR e sua Faculdade de Direito não compactuam com qualquer forma de violência, seja física, verbal ou simbólica, e seguem e seguirão firmes em sua missão de cultivar um espaço de convivência pautado pela tolerância, pelo diálogo e pelo respeito mútuo, garantindo que esses valores sejam preservados em toda a comunidade universitária”.

