Obras no asfalto alteram trânsito de rua importante na região Sul de Curitiba

Obras de pavimentação e requalificação do alfalto na Rua Maestro Francisco Antonello, divisa entre os bairros Capão Raso e a Vila Fanny, irá bloquear o acesso no trânsito a partir de segunda-feira (04). Com a execução do serviço, a rua vai ser acessada aos funcionários da obra e moradores.

O serviço de reciclagem será executado em quatro etapas de aproximadamente 500 metros cada. A obra consiste em 2.130 metros entre a Avenida Brasília e a Rua Coronel Aníbal dos Santos, sendo que as linhas de ônibus 561-Guilhermina, 621-Fanny, 663-V.Cubas e 689-Mad.São Pedro/Rio Negro, que circulam pela via, terão desvios.

LEIA TAMBÉM:

>> Março deve ter altas temperaturas e tempestades pra receber o outono em Curitiba

>> Guarda Municipal frustra assalto em Curitiba, mata suspeito e prende o outro

O bloqueio acontecerá durante o período de obra, previsto para ocorrer em 60 dias, dependendo das condições climáticas.

Lote 2 do Inter 2

A intervenção na Rua Maestro Francisco Antonello integra o Lote 2, Pacote 2 do Programa de Aumento de Velocidade e Capacidade do Inter 2. As intervenções do Lote 2 irá promover a readequação viária de mais de 5,7 mil metros nos bairros Xaxim e Capão Raso.

O programa é financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de contrapartidas do município.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos