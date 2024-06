Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20)

ABIGAIL FREITAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL FREITAS e FLORIPEDES MOYA FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 18:00h.

AFONSO FERREIRA DE MORAES, 86 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: JANINA CRUZ DE MORAES. Filiação: ARGEMIRO FERREIRA DE MORAES e SEBASTIANA CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:00h.

ALAIR RIPKA COSTA, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALDIVINO ALVES DA COSTA. Filiação: BONIFACIO RIPKA e SOFIA RIPKA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 19:00h.

ALAIR VERDAM DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARISTIDES VERISSIMO DA SILVA e MARIA VERDAM DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 09:30h.

ALEXANDRE DE JESUS CARREIRO, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JORGE CARREIRO e MARIA AMELIA PINHEIRO CARREIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:00h.

ANGELINA GOBERTTI, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ GOBERTTI e ANA VANZELIA GOBERTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 10:00h.

ATHAIDE COELHO, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO COELHO FILHO e AGALZIDA DOS SANTOS COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:00h.

AUGUSTINHO RIBEIRO DE FREITAS, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IOLANDA RIBEIRO DE FREITAS. Filiação: JOAO RIBEIRO DE FREITAS e FRANCISCA CICARINO DE FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL SENHOR BOM JESUS – TIETE – ARAUCARIA /PR, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

AURELINO JOSE DE CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: CLEUSA MARIA DOS SANTOS DE CRVALHO. Filiação: OTAVIANO JOSE DE CARVALHO e SILVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:30h.

CARMEM BODZIACK KUSS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO KUSS. Filiação: AFFONSO BODZIACK e ETELVINA GONCALVES DE OLIVEIRA BODZIACK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

CECILIA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: INOCENCIO DE QUADROS e DORVALINA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:00h.

CLEOMARA DE FATIMA CHANDELIER, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DOMINGOS MODESTO CHANDELIER e TEREZINHA LUIZA CAVALHEIRO DE MEIRA CHANDELIER. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:00h.

CLESO ANTONIO FRANCISCO, 70 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: LUCIA MARIA FRANCISCO. Filiação: VICENTE ANTONIO FRANCISCO e VICENTINA AUGUSTA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

ELIANE MARIA COELHO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU DE SOUZA COELHO. Filiação: EDISLAU RUZIK e MARIA DE LOURDES MOKWA RUZIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:00h.

EMILIO RIBEIRO DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: NELMA SOUZA. Filiação: OTAVIO RIBEIRO DE SOUZA e ROMILDA FERREIRA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:00h.

ENIO CENCI, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SOLANGE BENEDITA CENCI. Filiação: OLYMPIO CENCI e LOURDES BERTUZZI CENCI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:00h.

ERIC MOREIRA PORTUGAL, 43 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: EDSON SILVA e CICERA MARIA MOREIRA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:30h.

EVANI BANZATTO BONNET, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON FELIX BONNET. Filiação: PAULINO BANZETTO e PASCOALINA BANZATTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 14:00h.

FRANCISCO CARLOS KEPKA, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA FATIMA DA SILVA KEPKA. Filiação: FRANCISCO MARIANO KEPKA e RAQUEL KEPKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 09:00h.

GERALDO ROBERTO HOEPFNER, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ADALBERTINA MIRANDA. Filiação: GERHARD HOEPFNER e ROLLANDA HOEPFNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:15h.

IRACEMA DA LUZ BERGANHO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOVERCI CARLOS DERGANHO. Filiação: MANOEL DA LUZ e DEOLINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 18:00h.

IRACEMA MICHALOWSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON MICHALOWSKI. Filiação: BELARMINO CORDEIRO e ARMINDA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 10:00h.

ISRAEL DIAS PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ROGERIO GONCALVES PEREIRA e CICILIA DIAS PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:00h.

JACILDA IZABEL TIBURSKI BAGATIN, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: FRANCISCO TIBURSKI e ARCELINA FRANCO TIBURSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 09:00h.

JOAO SCHIONATO, 77 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ERMESINA DE LURDES SCHIONATO. Filiação: ANTONIO SCHIONATO e JOANA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 12:00h.

JORGE ALBERTO DERKOWSKI, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CHIRLEI APARECIDA DE AZEVEDO. Filiação: CARLOS DERKOWSKI e MARIA DE SOUZA DOS ANJOS DERKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:00h.

LEO MARCELINO MARON, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA NATALINA MAC CORMICK GOMES. Filiação: JOSE MARON e ROSARIA MARCELINO MARON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:30h.

LEONEL JACINTO DUARTE, 73 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: REALINO JACINTO DUARTE e BRASILINA MARIA DE JESUS DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:00h.

LUCIANE FERREIRA LEITE, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR FINANCEIRO. Filiação: CELESTINO MARTINHO LEITE e LUCIMAR FERREIRA LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 21:00h.

LYSETE POHL LIVRAMENTO, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: TIRO LIVIO POHL. Filiação: SALOMAO ELIAS e MARGARIDA ELIAS CHEMIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

MALVINO LOPES LEAO, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSA MARIA TEIXEIRA LEAO. Filiação: TADEU JOAQUIM DE LEAO e LUCILIA MACHADO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:30h.

MARIA AUGUSTA GOGOLA, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: HELEVY GOGOLA. Filiação: LEONCIO LOPES CORTIANO e ROSA BRUN CORTIANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA DA CONCEICAO DE AZEREDO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO ROMUALDO DE AZEREDO. Filiação: ANIBAL LUIZ DE LIMA e OTILIA MARTINA DE CHAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA REGINA DA SILVA KLUG, 95 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: MILTON KLUG. Filiação: JOAO SAMPAIO DA SILVA e MARIA EULALIA DE OLIVEIRA E SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA VIDOTTI NUNES, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANTONIO QUIRINO NUNES. Filiação: GILDO VIDOTTI e IZABEL COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:00h.

MARILES TODESCHI RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LURI CECCON RIBEIRO. Filiação: ANGELO PEDRO TODESCHI e MARIA ELISA MAXIMILIANO TODESCHI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:00h.

MAYARA ELOISA KONSCHAK PADILHA RIECHTER, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO IRINEU RIECHTER e PAMELA KONSCHAK PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

MIRIAN PELLIZZARI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CYRO PELLIZZARI. Filiação: JOSE THEREZIO DE CARVALHO e DALILA KRUGER DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 20:00h.

NADIA MALKO, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVAN DE ASSIS STIER. Filiação: JOAO MALKO e ROSALIA MALKO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

OLIVIA JUREMA DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE RAYMUNDO DE SOUZA e CLARICE OLIVEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

OZIRES HORST, 63 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: JOAO OSVALDO HORST e IVANILDE RAIMANN HORST. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

PEDRINA RIBEIRO DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA e MARIA DA LUZ GONCALVES. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE/ T. BORBA, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

PEDRO VAIRICKE DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NELI TEREZINHA DE SOUZA. Filiação: JOAO BALDUINO DE SOUZA e VITURINA VAIRICKE DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 11:00h.

RAIMUNDA FERNANDES SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO SOARES SILVA e CECILIA FERNANDES SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 14:00h.

REGINA DA SILVA PAIXAO AVELINO, 54 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: WALTER NUNES AVELINO JUNIOR. Filiação: JOAO DA SILVA PAIXAO e MARIA DE LOURDES MONTEIRO PAIXAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:00h.

ROBERT WALTER JUDSON, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TANIA CARVALHO DE VELLASCO. Filiação: WALTER ZACK JUDSON e JOSEPHINE LEPANTO JUDSON. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 10:00h.

ROSILDA LIMA DA CRUZ DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TADEU JOSE DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO LIMA DA CRUZ e ANGELINA COITO DA CRUZ. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

SIRLEIDE MARTINS DE LIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL CORREIA DE LIRA e GERUSA MARTINS DE LIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 11:30h.

TADEU GREBOGE, 77 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: JUSSARA DO CARMO PERCEGONA GREBOGE. Filiação: INACIO GREBOGE e MARIA GREBOGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 10:00h.

THEREZA MACHOSEKI DE ASSIS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL DE ASSIS. Filiação: PEDRO MACHOSKI e ROSA MACHOSEKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

VERA LUCIA MEXKO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MEXKO e JUSTINA MEXKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:00h.

