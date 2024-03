Guarda Municipal frustra assalto em Curitiba, mata suspeito e prende o outro

Um guarda municipal de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que estava de folga nesta sexta-feira (1°), baleou um homem e prendeu outro na região do Jardim Botânico, em Curitiba. O rapaz suspeito ferido morreu no local.

O guarda relatou para a Polícia que estava realizando exercícios na região do Botânico, quando viu dois suspeitos de bicicleta, assaltando um idoso. Ao fazer a abordagem avisou que era da guarda municipal, mas eles não acreditaram, pois ele não estava uniformizado.

O agente afirmou ainda que um dos suspeitos estavam com uma arma, o que o deixou com receio de ser alvejado. Com isso, o guarda sacou a própria arma e disparou. O outro rapaz foi preso na sequencia pela Guarda Municipal de Curitiba.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. O segundo suspeito foi levado para a Central de Flagrantes.

