Rua na região da Linha Verde terá intervenção no trânsito para obras

A partir da próxima segunda-feira (04), a Rua Alberico Flores Bueno, no Bairro Alto, em Curitiba, passará por modificações no trânsito devido à execução de um canteiro central, próximo à cabeceira do viaduto sobre a Linha Verde. O objetivo da intervenção é prevenir conflitos e melhorar a segurança viária na região.

Durante o dia, a circulação de veículos ocorrerá em sistema de fluxo alternado, adotando a sinalização Pare e Siga, com a presença e orientação de agentes de trânsito. Já no período noturno, o tráfego será normal.

A orientação aos condutores é de que reduzam a velocidade no trecho afetado. Se possível, evitem a área e busquem rotas alternativas.

Segundo Maurício Razera, diretor do Departamento de Projetos e Implantação da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), o novo canteiro central será implantado entre as ruas Abrão Calixto e Rio Pelotas, visando separar os dois sentidos da via de mão dupla e eliminar manobras irregulares na região.

“A falta de respeito e imprudência de alguns motoristas, especialmente motociclistas, têm gerado insegurança e acidentes no local”, explica o diretor.

O projeto de intervenção é de responsabilidade da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), enquanto a execução ficará a cargo de equipes contratadas pela Superintendência de Manutenção Urbana, da Secretaria do Governo Municipal (SGM). A duração da obra é de cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas favoráveis.

